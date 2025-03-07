加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／台中火力發電廠新建工程工地火警 警消搶救
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/260
首頁 / 政治

總預算財劃法覆議案 立院11日起處理

2025/3/7 10:51（3/7 11:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院決議11日起處理總預算與財劃法覆議案。圖為立法院2月對選罷法覆議案記名投票表決。（中央社檔案照片）
立法院決議11日起處理總預算與財劃法覆議案。圖為立法院2月對選罷法覆議案記名投票表決。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北7日電）立法院會今天表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將從11日起處理。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院長韓國瑜日前召集黨團協商討論覆議案處理日期，民進黨團主張以4天時間處理，國民黨團、民眾黨團則認為應在11、12日2天就處理完，因協商無共識將送院會處理。

立法院會今天處理報告事項前，朝野先進行院會議程安排及覆議時程進表決。有關議程安排，民進黨團提案，10日及12日加開院會，並與7日及11日視為同一次院會。

至於國民黨團及民眾黨團則提議，院會於12日加開院會，若覆議案未能於12日完成投票表決，則於13日加開院會，並與7日及11日合併為同一次院會，而這次會議將不進行施政總質詢。

google news透過 Google News追蹤中央社

院會進行表決時，由於國民黨團、民眾黨團具有人數優勢，民進黨團提議未通過，並以58人贊成、51人反對，通過國民黨團、民眾黨團提議的議事日程安排，覆議案將從11日起開始處理。

由於今天院會不進行施政總質詢，表決通過後，立法院長韓國瑜宣布原本列席的內閣官員離席。稍作休息調整後，院會繼續進行報告事項。（編輯：蘇龍麒）1140307

#財劃法
#民眾黨
#民進黨
#立法院
#行政院
#國民黨
#韓國瑜
#總預算
延伸閱讀
總預算覆議案 立院朝野共識邀卓榮泰報告但時間未定行政院：提覆議是盼溝通協商 未想升高兩院衝突卓榮泰：總預算執行困難 盼立院讓政院說明覆議理由選罷法覆議案闖關失敗 60比51不敵藍白人數優勢
立法院
死亡連署爭議 李進勇：地方戶政查對非常精準台積電擴大赴美投資 經長：關鍵技術一定留台灣
韓國瑜
蕭副總統：台日患難見真情 攜手維護印太和平接見歐洲議會訪團 韓國瑜盼台歐持續深化合作交流
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
覆議案處理時程 卓榮泰：尊重立院安排盼公開說明
197
更多編輯台推薦新聞：