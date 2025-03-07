總預算財劃法覆議案 立院11日起處理

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（中央社記者郭建伸台北7日電）立法院會今天表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將從11日起處理。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院長韓國瑜日前召集黨團協商討論覆議案處理日期，民進黨團主張以4天時間處理，國民黨團、民眾黨團則認為應在11、12日2天就處理完，因協商無共識將送院會處理。

立法院會今天處理報告事項前，朝野先進行院會議程安排及覆議時程進表決。有關議程安排，民進黨團提案，10日及12日加開院會，並與7日及11日視為同一次院會。

至於國民黨團及民眾黨團則提議，院會於12日加開院會，若覆議案未能於12日完成投票表決，則於13日加開院會，並與7日及11日合併為同一次院會，而這次會議將不進行施政總質詢。

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院會進行表決時，由於國民黨團、民眾黨團具有人數優勢，民進黨團提議未通過，並以58人贊成、51人反對，通過國民黨團、民眾黨團提議的議事日程安排，覆議案將從11日起開始處理。

由於今天院會不進行施政總質詢，表決通過後，立法院長韓國瑜宣布原本列席的內閣官員離席。稍作休息調整後，院會繼續進行報告事項。（編輯：蘇龍麒）1140307