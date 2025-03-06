行政院：提覆議是盼溝通協商 未想升高兩院衝突

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院日前針對今年度中央政府總預算案以及財劃法修法提出覆議，外傳行政院將在覆議失敗後，下鄉宣講總預算案窒礙難行之處。行政院發言人李慧芝今天表示，行政院提覆議是盼能好好溝通協商，未想升高兩院衝突。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議，立法院則正協商處理時間。

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李慧芝今天主持行政院會後記者會時表示，行政院希望在覆議程序中能到立法院做完整說明，並盼朝野黨團可以重新檢視總預算造成部會窒礙難行之處，行政院也會透過各種可能方式尋求合法合憲救濟方式。

媒體追問，外傳行政院將在覆議失敗後，下鄉宣講總預算案窒礙難行之處，會否擔心因此升高兩院衝突。李慧芝表示，無論總預算案或是財劃法，行政院都希望能到立法院完整說明，希望委員好好審視2個案子，並未想要升高衝突，而是希望好好溝通跟協商，若有必要的話，後續也會透過記者會或是部長專訪說明相關窒礙難行之處。（編輯：蘇志宗）1140306