綠盼總預算覆議案充分討論 藍指綠擺明要讓協商破局

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（中央社記者王揚宇、劉冠廷、郭建伸台北6日電）立法院朝野黨團5日協商總預算等覆議案處理事宜未達共識，將送院會處理。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，這是憲法層次問題，希望能充分討論，但藍白卻倒果為因，也反對直球對決，只想快轉，民進黨團要嚴厲譴責，請不要逃避。

國民黨團首席副書記長羅智強說，協商破局最該譴責的就是民進黨。民進黨嘴巴上說要協商，但實際上卻在協商時不斷搗亂，不聚焦主題討論，還離題抹黑造謠在野黨，擺明就是要讓協商破局。這已經不是憲法層次的議題，而是民進黨立法院黨團總召柯建銘個人層次的問題，朝野協商都有直播，柯建銘是如何插話、離題、爆走，人民都看在眼裡。

民眾黨團副總召張啓楷受訪表示，在野黨團依法可以直接在院會進行覆議案投票，但這次不僅願意讓行政院長卓榮泰來報告詢答，兩個覆議案也分別安排各一天，這不是直球對決什麼才是直球對決。

立法院長韓國瑜5日召集協商總預算案、財劃法修法覆議案相關事宜，各黨團同意邀行政院長卓榮泰到立院報告、備詢；民進黨團主張以4天時間處理，國民黨團、民眾黨團則認為應在11、12日2天就處理完，因協商無共識將送院會處理。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今天召開「藍白還在騙，民生第一攏係假！赴中領旨、昌燕結盟比總預算協商更重要？」記者會，對國民黨立法院黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌提出質疑。

吳思瑤說，立法院2月18日協商總預算案時，傅崐萁神隱，事後被證實是去香港「領旨」，而3月5日的協商換成黃國昌缺席，跑去台中與台中市長盧秀燕見面，為了彼此的政治權力互相造勢，黃國昌是否認為協商沒有比其仕途發展重要。

吳思瑤指出，民進黨團總召柯建銘昨天協商時強調，覆議案是憲法行為、憲法層次問題，不過藍白指行政院沒資格提覆議案，這種說法根本是加害者譴責受害人，因為是藍白作亂造成國家難以運轉，難道行政院不應本於其憲法忠誠義務，採取憲法賦予的救濟手段。

吳思瑤說，藍白稱行政院一次送2個覆議案來立法院，壓縮覆議案處理時間，但當初是國民黨把這2個案子綁在一起送出立法院，現在卻倒果為因，想減少詢答時間、快速投票表決，一個案子用一天處理。

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吳思瑤指出，民進黨團的訴求就是一個覆議案至少用2天處理，讓行政院長好好來立法院詢答、說明總預算案窒礙難行之處，以及財劃法修法後傷害財政紀律等重要課題，時間上也綽綽有餘，藍白是否反對直球對決，還是對覆議案的立場就是不討論就表決。

對此，張啓楷指出，憲法增修條文明定立法院15天內對覆議案作成決議，但民進黨「偷吃步」，行政院在2月27日壓線送出覆議案，但又因為連假耗掉4天，覆議案一定要在13日前處理完否則原決議失效，哪有辦法挪出4天處理覆議案，根本是故意拖延。（編輯：翟思嘉）1140306