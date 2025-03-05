加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普回鍋白宮首次國會演說 強調美國夢再度燃起不可阻擋
首頁 / 政治

立院刪國防預算 美軍委會議員批評「玩危險遊戲」

2025/3/5 10:18（3/5 11:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦參議員蘇利文。（路透社）
美國聯邦參議員蘇利文。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）美國聯邦參議員蘇利文今天對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。美國準國防部次長柯伯吉提到，此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題。

美國聯邦參議院軍事委員會上午舉行柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部負責制定政策的次長人事聽證會，兩位議員提到台灣立法院刪減國防預算，要求柯伯吉對此表達立場，與總統川普（Donald Trump）同屬共和黨籍的蘇利文（Dan Sullivan）是其中之一。

蘇利文對柯伯吉說，刪減軍事預算的政黨是控制立法院的國民黨，並非執政黨；他說，這麼做不會釋出正確訊息。

蘇利文說：「如果台灣有任何人在聆聽這場聽證會，他們需要意識到，他們正在玩一場危險遊戲。」

無黨派的聯邦參議員金恩（Angus King）也想了解柯伯吉是否掌握台灣對自身防衛的決心，並提到台灣立法院採取行動削減國防預算，質疑為何應派遣美軍冒著危險，去保衛「一個似乎不太關心自身防衛的實體」。

柯伯吉表示，他對台灣立法院刪減軍費感到非常不安（profoundly disturbed），而金恩不是唯一對此感到疑慮的參議員。他說，不僅是在野的民主黨，共和黨也常在私下討論。

柯伯吉並引述川普第一任期的國防部長馬提斯（Jim Mattis）所說「我們不可能比你自己更在乎你的防衛」。柯伯吉說，他持續試圖透過溝通及提供政策建議，促使台灣以各種可能的方式，像南韓一樣建立嚴謹的軍事力量。

他進一步指出，台灣比照南韓模式建軍不僅可行也關乎公平，畢竟要求美國人民及軍人承受巨大代價，而盟友卻沒有盡到應有責任，這對美國人來說並不公平。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯伯吉在「川普1.0」擔任國防部副助理部長。他的祖父柯比（William Colby）則在前總統尼克森（Richard M. Nixon）和福特（Gerald Ford）任內領導中央情報局（CIA）。

台灣軍費一直是柯伯吉關注焦點之一。他去年5月投書「台北時報」時指出，台灣在大幅強化國防方面極度缺乏「緊迫感」。他今天表示支持川普的觀點，台灣國防預算應該接近國內生產毛額（GDP）的10%。（編輯：陳慧萍/陳妍君）1140305

#川普
#柯伯吉
#蘇利文
#立法院
#共和黨
#美國
#國民黨
#國防部
美國聯邦參議員蘇利文（前排左）4日在聽證會上對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年3月5日
美國聯邦參議員蘇利文（前排左）4日在聽證會上對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年3月5日
延伸閱讀
立院刪預算 顧立雄：國外協訓縮減規模影響實戰操演美準國防部次長柯伯吉：將加速擴大對台軍售強化自衛能力美準國防次長柯伯吉：台灣國會減軍費令人不安 應編逾GDP10%
柯伯吉
美國防外交準官員聽證會 重申台灣關係法、六項保證法學者：美對中採取對抗態勢 台灣仍保有戰略籌碼
蘇利文
美擬砸重金建阿拉斯加天然氣管線 盼亞洲盟友支持
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：