總預算覆議案 立院朝野共識邀卓榮泰報告但時間未定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北5日電）立法院長韓國瑜今天召集協商總預算案、財劃法修法覆議案相關事宜，各黨團同意邀行政院長卓榮泰到立院報告、備詢；民進黨團主張以4天時間處理，國民黨團、民眾黨團則認為應在11、12日2天就處理完，因協商無共識將送院會處理。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

韓國瑜下午召集黨團協商，研商114年度總預算案、財劃法修法覆議案相關事宜。

民進黨團總召柯建銘表示，憲法對覆議案處理時間規定很清楚，可算出最後時間點是3月13日，保險一點要在3月12日前完成；之前朝野都有共識要邀卓榮泰報告、備詢，建議每個案子各2天，將委員會改開全院委員會，連續排4天。他也強調，絕對不會用小手段阻礙程序進行。

國民黨團總召傅崐萁說，同意邀卓榮泰來立法院報告後備詢，如果要在3月12日前處理完，因為已經拖到壓線的時間，建議在11、12日卓榮泰報告、詢答後，當天就立刻處理覆議案投票，2個覆議案就用2天時間來處理；至於詢答人數，則依政黨席次比例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民眾黨團副總召張啓楷表示，因時間緊迫，提議這2個覆議案各用1天處理，在野黨也有善意，同意卓榮泰來立法院，上午報告、詢答，當天下午就投票。詢答人數則依政黨比例，國民黨7人、民進黨6人、民眾黨1人，每人15分鐘。

經協商將近1個半小時後，朝野黨團未達共識。韓國瑜最後裁示，因為各黨團沒有共識，送院會進行表決，隨即宣布協商散會。（編輯：翟思嘉）1140305