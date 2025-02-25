卓榮泰喊話 盼立院重新對預算內容加以考慮

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（中央社記者林敬殷台北25日電）行政院新聞傳播處因經費遭立法院刪除預算無法支付手語翻譯，行政院委請台北市政府協助。行政院長卓榮泰今天表示，這不是正常方式，這非正道，若可以重新對預算內容加以考慮，該恢復的能夠及時恢復，讓預算本身是一個完整結構，可以正常運作的預算。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長列席立法院會進行施政方針及施政報告並備質詢。

民進黨立委陳培瑜質詢時問卓榮泰，「權責相當是什麼意思？」以她的公民素養理解，行政院有行政院該負的責任、該做的事情，立法院面對行政院也有該做的事及不該做的事情。

陳培瑜表示，但這一整年看到的，完全看不到藍白立委在權責相當的付出跟態度，責任政治是各自有分工、各自有擔當、各自有權責，藍白立委比較像是不負責任政治，政府有什麼措施讓國家運行順暢。

卓榮泰答詢時說，就行政立法兩院的憲法職權而言，行政院負責編列預算及執行，立法院議決法律案及預算案，而不是提出一個法案讓行政院寸步難行、窒礙難行，這是一個基本的分野。

卓榮泰指出，現在很多法案若由行政院或委員提出，能經過民主程序，實質討論，民主的表決，都會得到國家及人民的尊重，立法及行政之間的分際、分立要清楚。

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卓榮泰也以手語老師預算刪除為例表示，很遺憾停了1週，後來向台北市政府申請協助，還好台北市政府可以申請2週，但也僅有2週而已，現在是經由其他部會來聘請，但這不是正常的方式，這非正道。

卓榮泰向立法院喊話說，若可以重新對預算內容加以考慮，該恢復的能夠及時恢復，讓預算本身是一個完整結構，可以正常運作的預算。（編輯：林興盟）1140225