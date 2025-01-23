預算遭砍犧牲手語老師？行政院：許多約聘僱無法續聘

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（中央社記者高華謙、賴于榛、郭建伸台北23日電）民眾黨質疑行政院稱預算遭砍、請不起手語老師，卻請得起造謠的發言人。行政院發言人李慧芝表示，可以刪除她的特支費，但這次新傳處業務費等被刪除，包括手語老師在內許多約聘僱人員都無法繼續聘用。

行政院今天舉行114年度中央政府總預算相關說明記者會，行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝都提到因為新聞傳播處預算遭刪減，因此未來線上直播記者會無法聘用手語老師，對聽障人士感到抱歉。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡批評，李慧芝在財劃法期間造謠，說財劃法過了預算要重編，結果行政院不處理發言人造謠，竟對聽障人士權益痛下毒手。民眾黨團也在社群媒體發布圖卡，圖片上寫道「行政院請不起手語老師，請得起造謠的發言人，民進黨對不起聽障者權益」。

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李慧芝在行政院會後記者會時回覆媒體提問時說，她過往說明財劃法貿然上路的衝擊，如果因此不被喜歡，可以刪除她的特支費，但這次新傳處業務費等被刪除，加上減列費用無法流用，是沒有就沒有了，因此不只手語老師，許多約聘僱人員也都無法繼續聘用。

行政院今年新聞傳播業務編列新台幣5000萬元，遭立法院全數刪除，連帶影響行政院新聞傳播處今年原先編列在一般事務費之中的行政院記者會直播手語翻譯、直播間維護，以及伺服器系統維運等所需經費共99萬元。（編輯：蘇志宗）1140123