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卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議
首頁 / 政治

預算被砍 李遠哽咽：台灣文化胚胎在關鍵時刻遭毒手

2025/1/23 13:32
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（中央社記者高華謙、賴于榛台北23日電）中央政府總預算案遭大幅刪減、凍結。文化部長李遠哽咽表示，日本作家栖來光說，台灣文化處境像是一顆珍貴的蛋被捏碎；但他認為，台灣文化不只是一個蛋而是胚胎，在要成功的關鍵時刻卻被下毒手。

行政院今天舉行「114年度中央政府總預算相關說明」記者會，發言人李慧芝主持記者會時表示，因新聞傳播處預算遭砍，未來線上直播記者會時，無法聘用手語老師，對聽障朋友非常抱歉。

行政院在記者會上播放影片，呈現部會首長今天在院會中說明總預算案遭砍的影響。

李遠表示，文化部預算遭刪除的真正原因，是因台灣文化在國際被重視。他看到日本作家栖來光寫文章指出，這10年來見證台灣文化孕育、綻放，傳遞到日本與全世界，如今處境卻是很珍貴的蛋在眼前被捏碎的感覺。

李遠哽咽表示，「對我來講它不只是一個蛋，它是一個胚胎」，但經過這麼多文化人努力、在台灣文化主體性文化漸漸要成功的關鍵時刻，卻被下了毒手。

李遠說，媒體宣傳費遭刪減6000萬，即將登場的大阪世博會所有對外宣傳停止，國內部分也影響文化幣宣傳等；在發展國際傳播的中央社、公視與台灣Plus都被大幅刪減，幾乎無法經營；而黑潮計畫被刪減4000萬，這不是多出來預算，是盤整所有原來可以出國的中壯世代畫家、作家或翻譯文學作品，這些都能看到結果。

李遠表示，今年是表演藝術界的寒冬，他想說可以多編一點錢，結果表演藝術預算仍被刪減2000萬，像台灣TOP團隊已經評審完畢，以往過年前就會公告讓他們拿第一筆錢，但現在還不敢公告；中正紀念堂更是奇怪地被刪3000萬，原因是希望儀隊再站在銅像旁邊。

李遠說，預算不是不能刪減，是刪減態度與心態非常奇怪，連在野黨都不知道在刪什麼錢，「刪的理由讓我覺得他們非常羞辱」，尤其文化人不是要飯的，都是靠自己維生，且文化部編的錢很有限，但全世界都把錢投在文化，因為文化能對全世界發聲，因此在野是希望不要繼續發聲、壓制文化發展，非常嚴重。

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經濟部長郭智輝也說，經濟部本來要針對約聘人員、勞務承攬人員加薪到基本工資的1.1倍，但現在因預算被大幅削減，是否加薪陷入兩難；而經濟部遭統刪水電費，也會造成水電費只能用到9月或10月，可能影響全台水門的操作與維護；同時必須減少補助商圈業者，恐衝擊經濟發展。

外交部長林佳龍指出，台灣在全球有111個館處，這次立法院長韓國瑜率團順利出席美國總統川普就職典禮，獲朝野一致肯定，但預算遭刪減已開始影響到外交工作，像外交部業務費遭凍結50%、宣傳費也遭刪減，就像被捂住嘴巴、綁手綁腳，外交尖兵在前線打仗，有人卻在後面放冷箭，令人不勝唏噓。（編輯：林淑媛）1140123

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