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總預算遭砍 行政院：約用承攬人員無法加薪還得刪減

2025/1/23 13:55（1/23 14:02 更新）
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行政院中央大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙、賴于榛台北23日電）中央政府今年度總預算案遭大幅刪減、凍結。行政院秘書長龔明鑫表示，如果行政院以最低服務量能運作，預算到8月就沒了；針對先前希望幫約用、承攬人員加薪，不僅沒辦法做，還要刪減。

龔明鑫表示，行政院本部編列新台幣15億元，法定人事費就要10億元，如今業務費被刪2億元、全部被凍結5億元，等於人事費也被凍結，包括行政院新聞傳播處、聯合服務中心、施政及法制業務都被全部刪除，造成運作很大困難，也還在討論如何維持最低量能。

龔明鑫表示，行政院主計處統計，如果照一般正常營運，經費只能撐到3月就沒了，因此只能盡量暫停部分事務，例如記者室與新聞中心維護可能只能低度營運，更不用說對外宣傳、國際機場燈箱與記者會直播的手語老師費用都沒辦法支應。

龔明鑫說，本來行政院訂定希望幫約用、承攬人員加薪、以最低工資的1.1倍（約新台幣3萬1449元）聘用，現在不僅沒辦法做，甚至還要刪減。

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龔明鑫表示，即便行政院以最簡便、最低服務量能運作，行政院本部預算到8月就沒了，「你說這樣刪減對行政作業不會有影響，怎麼可能的事情，這不能變魔術的啦」。

行政院長卓榮泰回應記者提問時也說，行政院受影響的約用人員也約100餘人，但詳細數字正在試算，各部會同時陸續盤整當中，整體而言衝擊很大，也讓約用人員等在年前非常不安。（編輯：蘇龍麒）1140123

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