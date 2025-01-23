卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北23日電）中央政府今年度總預算案遭大幅刪減、凍結，行政院長卓榮泰今天說，立法院對總預算案刪減數字似乎也沒有把握，行政院將等待收到立法院送來的總預算案數字後，研議提出覆議。

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算案，行政院隨即表態不接受總預算遭大幅刪減，卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、主計總處主計長陳淑姿等人陪同下，出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會，這也是卓榮泰第4度率內閣說明總預算案。

卓榮泰說，立法院對總預算案刪除、凍結的算法相當模糊不清，也兜不攏，但若按照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為新台幣2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比率達6倍。

卓榮泰說，他已經在行政院會中決定，將去年核定的延續計畫全部送回行政院重新核定，重新調整預算結構，至於地方政府補助案因為相當多，一時之間無法一一統整，將於年後進行盤整，但凡是不直接牽涉弱勢的福利政策，純補助項目都先凍結50%。

至於是否會對總預算案提出覆議，卓榮泰說，將依據憲法增修條文第3條提供給行政院的權利跟義務來研議救濟作為，但立法院對總預算案刪減數字似乎也沒有把握，目前尚未將總預算案送來，行政院將等待收到立法院送來的總預算案數字後，再來進行研議。

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中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：蘇志宗）1140123