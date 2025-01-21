金融時報：立院凍結關鍵國防預算 恐冒與川普疏遠風險

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（中央社台北21日綜合外電報導）英國金融時報今天報導，立法院審查114年度中央政府總預算案，刪凍關鍵國防預算，凸顯台灣在亟需美國的堅定支持，以對抗中國安全威脅之際，升高與美國總統川普疏遠的風險。

報導中表示，台灣政府亟於向美國新政府證明正在提高國防支出。甫就職上任的川普去年7月曾表示，「美國跟保險公司沒兩樣，台灣什麼都沒給我們」。川普認為，台灣應該付給美國保護費。

不過，就在川普20日展開第二任期後數小時，台灣在野黨控制的立法院表決凍結50%的潛艦預算、30%國防部業務費，以及1/3無人機產業園區預算。國防部文宣費也遭到統刪60%。

行政院長卓榮泰表示，這讓國際看到的是台灣的國會對台灣自己國防能力的決心，明顯打了折扣，「我們在國際上的信用，在國際上的責任、決心，都被打了折扣，這非常的不當」。

國防部副部長柏鴻輝表示，國防部業務費遭凍結將妨礙軍方因應中國「灰色地帶」襲擾的每日行動；而無人機產業園區經費被凍結則會把所有的計畫發展、國防產業打回原型。他說，這是國家重大損失，業界投資意願也會大大降低，相較中國購買無人機的量能更遠遠落後。

柏鴻輝還說，文宣費遭統刪60%，政戰局又要拿什麼經費面對強大的中共假訊息與認知作戰侵擾。

柏鴻輝說：「今年我相信國防是開倒車。」

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行政院去年8月送交立院114年度中央總預算案，其中整體國防預算新台幣6470億元，占國內生產毛額（GDP）僅2.45%，較113年度的2.5%減少，同時也低於美國官員和防衛專家呼籲台灣國防支出占GDP 3%的目標。

獲川普提名負責制定政策的國防部次長人選的柯伯吉（Elbridge Colby）曾多次批評台灣國防支出微不足道，並強調除非台灣加強防禦，因應中國威脅，否則美國的援助將變得毫無意義。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140121