國防部：刪凍預算歷年最嚴重 影響到戰力中國大陸最高興

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北21日電）立法院審查114年度中央政府總預算案，初估減列金額突破新台幣2000億元。國防部副部長柏鴻輝說，這次刪凍預算是國防部歷年來最嚴重一次，恐影響潛艦、無人機、對抗認知作戰甚至油料等，若不重視，相信今年國防開倒車；他還說，影響到戰力，「誰最高興，中國大陸最高興」。

立法院會20日加開院會，審查今年度中央政府總預算，會議尚未結束，但初步統計，總預算減列金額約在新台幣2000億元到2100億元間。

行政院今天舉行「回應114年度中央政府總預算案審查」記者會。柏鴻輝說，這次刪凍預算影響甚鉅，是國防部歷年來最嚴重一次，例如潛艦預算目前被凍結50%，這在國際不管是履約督導、技術合作或潛艦後續作為，都使國際對台灣捍衛國家決心產生很大隱憂，也讓努力多年的潛艦人員感到氣餒。

此外，柏鴻輝表示，俄烏戰爭後，全球都在發展無人機產業，中科院也在嘉義民雄園區建立國防產業聚落，而立法院把民雄園區預算凍結50%，會把所有計畫發展、國防產業打回原型，這是國家重大損失，業界投資意願也會大大降低，相較中國購買無人機的量能更遠遠落後。

柏鴻輝表示，國防部業務費目前遭凍結30%、軍事裝備費用遭統刪3%，看似不高，卻是零附件籌補、油料等戰力基本要素，如果沒給充分預算支撐，國軍如何捍衛國家安全，這對每天面對高強度威脅的官兵情何以堪。

柏鴻輝也說，立法院口口聲聲要求國防部建立新興戰力，但這次差旅費被統刪15%至20%，新興裝備要怎麼到國外接裝、訓練、教育，是非常大的國防隱憂，國軍甚至連雜費400元都不能支用；最高興的是中國大陸，悲哀的是今年空軍F-16V要到國外受訓，難道不會受影響嗎。

柏鴻輝表示，立法院也要求國防部加強招募，但文宣費遭統刪60%，政戰局又要拿什麼經費面對強大的中共假訊息與認知作戰侵擾，如果不重視，「今年我相信國防是開倒車」，請立法院為了國家安全與辛苦國軍，給予充分預算支撐國家安全。

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另外，海委會副主委兼海巡署長張忠龍說，海委會整體遭刪比例高於往年，像是國外旅費、出國教育訓練費、媒體宣傳費等若都遭刪減60%，將導致國內外既定交流合作計畫及教育訓練計畫受影響、重要國際活動停擺，嚴重影響各機關對海洋污染的應變能力；另外委辦費也遭刪除，將衝擊海域生態監測、海洋多樣性維護、海洋資源永續利用，以及海洋生態保育與復育。

張忠龍也說，另外興建廳舍、海巡艦艇、籌補海巡裝備等經費也會受影響，但海巡署不是只有執行單純海域執法，也要應處中國在灰色地帶襲擾，相關經費若受刪減將影響打擊海上犯罪，救生救難工作也難以推行，呼籲立法院支持海委會預算。（編輯：翟思嘉）1140121