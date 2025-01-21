黃國昌指賴政府有2.9兆可用 郭雅慧：話術誤導民眾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案，民眾黨團總召黃國昌表示，賴政府可運用預算仍高達新台幣2兆9000億元，對施政綽綽有餘。總統府發言人郭雅慧晚間表示，這是話術，公然誤導台灣民眾。

立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案。民眾黨團總召黃國昌表示，雖然行政院不斷造謠抹黑稱在野黨掏空台灣、報復審查，但民眾黨團站在人民立場看緊荷包，總共刪減數額2000億餘元，實際上賴政府可運用預算仍高達2兆9000億餘元，對賴政府施政綽綽有餘，請總統賴清德、行政院長卓榮泰謹慎花每筆納稅人經費。

總統府發言人郭雅慧晚間透過臉書發文表示，114年度中央政府總預算今天三讀通過，減列2075億元，凍結2698億之多，刪減與凍結金額皆創史上最高。對此，民眾黨團總召黃國昌竟公開宣稱，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。

郭雅慧提醒，這是話術，公然誤導台灣民眾。黃國昌不敢說的是，今年和去年總預算歲出規劃，多了2806億元到底用途在哪裡。

她指出，其實這筆預算用於新增建設，其中最大宗是均衡台灣798億，其次是強化自我防衛的國防預算415億、健保財務協助方案336億，健康台灣深耕措施60億，以及國家癌症防治計畫40億、科技發展計畫190億等等，再加上公務員調薪3%的預算費用。

郭雅慧說，要將新增建設預算詳列出來，正因為這是黃國昌話術，假設在野黨砍除的是上述所說的「新增建設費用」，自然就如黃國昌所說跟去年一樣。

她指出，但在野黨砍的2000多億不是以上詳列的新增建設項目，而是刪除與凍結業務費，這正是攸關每個公務部門每天最基本的運作命脈，包含水電、碳粉、行政等費用，不僅刪除部分預算，也凍結7成，若要解凍，得先要赴立法院報告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭雅慧說，在野黨凍結這麼多預算，而立院每個會期都有其議程，哪有時間再排解凍會議，因此名為凍結，最後實為刪除。

郭雅慧也質疑，連業務費影響範圍都搞不清楚，也不了解這種揮刀砍法會實質癱瘓國家運作，選定了最不可或缺的維生命脈，這是一場刻意癱瘓國家運作的總預算之亂。（編輯：林克倫）1140121