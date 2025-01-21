加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

黃國昌指賴政府有2.9兆可用 郭雅慧：話術誤導民眾

2025/1/21 23:40（1/22 00:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案，民眾黨團總召黃國昌表示，賴政府可運用預算仍高達新台幣2兆9000億元，對施政綽綽有餘。總統府發言人郭雅慧晚間表示，這是話術，公然誤導台灣民眾。

立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案。民眾黨團總召黃國昌表示，雖然行政院不斷造謠抹黑稱在野黨掏空台灣、報復審查，但民眾黨團站在人民立場看緊荷包，總共刪減數額2000億餘元，實際上賴政府可運用預算仍高達2兆9000億餘元，對賴政府施政綽綽有餘，請總統賴清德、行政院長卓榮泰謹慎花每筆納稅人經費。

總統府發言人郭雅慧晚間透過臉書發文表示，114年度中央政府總預算今天三讀通過，減列2075億元，凍結2698億之多，刪減與凍結金額皆創史上最高。對此，民眾黨團總召黃國昌竟公開宣稱，審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家。

郭雅慧提醒，這是話術，公然誤導台灣民眾。黃國昌不敢說的是，今年和去年總預算歲出規劃，多了2806億元到底用途在哪裡。

她指出，其實這筆預算用於新增建設，其中最大宗是均衡台灣798億，其次是強化自我防衛的國防預算415億、健保財務協助方案336億，健康台灣深耕措施60億，以及國家癌症防治計畫40億、科技發展計畫190億等等，再加上公務員調薪3%的預算費用。

郭雅慧說，要將新增建設預算詳列出來，正因為這是黃國昌話術，假設在野黨砍除的是上述所說的「新增建設費用」，自然就如黃國昌所說跟去年一樣。

她指出，但在野黨砍的2000多億不是以上詳列的新增建設項目，而是刪除與凍結業務費，這正是攸關每個公務部門每天最基本的運作命脈，包含水電、碳粉、行政等費用，不僅刪除部分預算，也凍結7成，若要解凍，得先要赴立法院報告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭雅慧說，在野黨凍結這麼多預算，而立院每個會期都有其議程，哪有時間再排解凍會議，因此名為凍結，最後實為刪除。

郭雅慧也質疑，連業務費影響範圍都搞不清楚，也不了解這種揮刀砍法會實質癱瘓國家運作，選定了最不可或缺的維生命脈，這是一場刻意癱瘓國家運作的總預算之亂。（編輯：林克倫）1140121

#中央政府
#台灣
#立院
#行政院長
#黃國昌
#賴清德
#民眾黨團
#卓榮泰
#郭雅慧
#總統府
#總預算
郭雅慧
總統府：業務費被刪凍73% 恐致運作受阻業務費遭凍70% 總統府：總預算審查不該癱瘓國家運作
黃國昌
黃國昌：看緊人民荷包 刪減金額占總預算6.6%卓榮泰：黃國昌忙選黨主席 惡意忽略政府新增建設
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：