政院：不接受總預算遭大刪且立院說明不一 覆議列選項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）立法院今天三讀通過114年度中央政府總預算案，行政院晚間表示，不接受總預算遭刪減新台幣1436億元，且立院對總預算案結果的說明，與日前通案統刪部分的決議內容並不相同，也有窒礙難行之處，針對總預算案提出覆議將是選項之一。

立法院會經跨日不斷電表決後，在今天三讀通過114年度中央政府總預算案，總預算案歲出原編列約3兆1325億元，經統刪、及提案刪除後等審議結果，共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組說明，根據行政院主計總處分析，立法院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見總預算案整體審議皆尚有待釐清之處，行政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受，且立院混亂且重複提刪凍案，也使得主計總處估算困難。

李慧芝指出，根據主計總處說明，依照立法院院會表決通過的通刪決議內容，原文為「如『總刪減數』未達939億元7500萬元，另予補足」，若以此計算，按照通刪決議所列科目及比率，計算的通案刪減數為301億元，加計委員會審查階段刪減67億元，以及院會表決提案刪減1068億元，合共刪減1436億元，已超過決議所指「總刪減數」所定939億7500萬元額度。

李慧芝表示，但立法院今天所作說明變成，除歲出部分減列1135億9925萬9000元外，「『通案統刪』不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」，這就與立法院原決議內容指的「如『總刪減數』未達939億元7500萬元，另予補足」完全不符。

李慧芝說，此說明內容以及總預算案整體審議皆尚有諸多待釐清之處，政院無法接受。至於窒礙難行會採取何種救濟手段，李慧芝回覆記者提問時表示，提出覆議將是選項之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：林克倫）1140121