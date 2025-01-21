總統：總預算遭刪對政府影響史無前例 完全無法接受

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德今天表示，總預算遭刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響程度難以預料，且沒有往例可循，對政府的影響是史無前例。他請行政院盡速盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全民報告，也請在野黨再次審慎思考，讓國家能夠恢復穩定運作。

總統賴清德晚間在臉書發文表示，這幾天立法院針對今年度中央政府總預算案進行表決，並在今天三讀通過。今年度中央政府總預算遭刪減至少超過新台幣2000億元，刪減的程度是往年的6倍以上；凍結部分，較近3年平均增加凍結約20倍。

他說，在總預算遭到刪減、凍結都是歷年最高的情況下，各行各業受影響程度，不僅難以預料，更是完全沒有往例可循，對政府的影響是史無前例。

總統提到，在今年3.1兆元的中央政府總預算中，扣除法定義務支出、與一般性補助的1.8兆元後，僅約為1.3兆元，凍刪合計至少超過35%，衝擊非常巨大；不要說政府，任何一個企業組織，如果被凍刪超過35%的預算或資金，都無法正常運作，也完全無法接受。

總統說，因為對一個政府、國家來說，如果沒有足夠的預算，就無法在疫情發生時，及早確認新冠病毒的狀況；如果沒有足夠的預算，公視就無法拍出「我們與惡的距離」、「俗女養成記」這些優質台劇；如果沒有足夠的預算，台電就無法為全民提供穩定的電價；如果沒有足夠的預算，中研院就無法讓更多專業研究員深造。

此外，總統表示，台灣面臨日益複雜的國際局勢，政府本應投注更多資源挺國軍、拚外交。如果沒有足夠預算持續提升台灣在國防上的改革及防衛量能，不僅會讓國際懷疑台灣對自我防衛的決心，也會使全民的生命財產安全受到威脅。

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總統強調，國防、外交、文化、社福、經濟、治安等，每一項政策和服務，都需要長年滴水穿石、不斷積累的投資，才能開花結果。隨意的凍結、中斷與削減，都會造成難以預測且深遠的負面影響；更會讓所有公部門的日常業務窒礙難行、公務人員的薪資福利也會大打折扣，影響國家的基本運作。

賴總統表示，接下來，他會請行政院盡速盤點窒礙難行之處，以及可能停擺的服務，向全民報告；也要請在野黨再次審慎思考，讓國家能夠恢復穩定運作。（編輯：謝佳珍）1140121