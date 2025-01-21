卓榮泰：扣除法定支出與一般補助 總預算遭刪恐達16%

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（中央社記者賴于榛、高華謙台北21日電）立法院會審查今年度中央政府總預算，初步統計，減列金額約在新台幣2000億元到2100億元間。行政院長卓榮泰今天再度舉行記者會表示，扣掉法定支出、一般性補助後後，預算遭刪占比恐達16%，顯示在野企圖透過刪減預算影響政府運作。

立法院會20日加開院會，審查今年度中央政府總預算，會議尚未結束，但初步統計，總預算減列金額約在新台幣2000億元到2100億元間。

卓榮泰今天出席「行政院回應114年度中央政府總預算案審查」記者會，出席者包括行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝，以及主計總處主計長陳淑姿等人。

卓榮泰提到，部分在野黨立委一直說總預算案只刪3%，政府為何不能做事，但若依照民眾黨立委說法總共將刪除約2100億元，對照總預算支出來看，占比應該是6.7%，況且總預算扣掉法定支出、一般性補助後，能動用的僅約1.3兆元，以1.3兆元來看，遭刪除的占比將達16%。

他說，更嚴重的是所刪的預算明顯集中在某幾個幾關以及項目，像是各機關的國外旅費被刪減5億餘元、出國教育訓練費被刪2.7億餘元、國內旅費遭減列了6.3億元、特別費也少了8500多萬元，加上其他委辦費、一般事務費也遭刪達數十億元，且還要求不能流用，對部會個別業務影響甚鉅。

卓榮泰也提到，今年中央政府總預算支出比去年支出增加2806億元，主要新增項目為公共建設、國防經費、健康台灣、幼托照顧經費等這政策計畫，扣除這些新增計畫，今年與去年的總預算支出相當，但若真的被刪除2100億元，今年總預算就會比去年的少，也是政府窒礙難行之處，在野不能用刪除3%這種說法蒙騙大家。

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他表示，今年總預算也包含為軍公教加薪220億元，整體估算下來，若被刪減2100億元，今年預算就會比去年少，加以今年前瞻基礎建設特別預算也已減少，未來公共建設、科技發展、社會福利、幼兒照顧、長照經費都會受影響，顯示在野企圖透過刪減預算影響政府運作。

卓榮泰說，在野黨應詳細指明預算編列不合理之處，而非報復性刪除預算，影響健康台灣、均衡台灣等政策，造成遺憾。（編輯：蘇龍麒）1140121