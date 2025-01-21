業務費遭凍70% 總統府：總預算審查不該癱瘓國家運作

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（中央社記者范正祥、葉素萍、溫貴香台北21日電）立法院會今天挑燈夜戰114年度中央政府總預算案，在進行司法及法制委員會部分待處理保留案，有關總統府預算案，國民黨立委、民眾黨立委聯手通過國民黨團提案，將總統府單位預算案中編列的業務費凍結70%，俟執行30%之後始申請解凍並需經立法院會同意。

總統府發言人郭雅慧在預算表決前透過臉書表示，理性監督是立法院的職責，但總預算審查不該癱瘓國家運作。

除業務費外，藍、白立委也合作通過民眾黨團提案，減列總統府預算案國務機要項下國務機要中業務費的機要費2000萬元並凍結1000萬元，俟總統府於3個月內向立法院司法及法制委員會提出2020年迄今國務機要費詳細使用情形並經同意後，始得動支。

郭雅慧指出，國務機要費已經連續11年編列3000萬元；過去11年，歷經不分政黨的總統，立法院都尊重總統職權而沒有刪除或凍結，這次全數被刪凍。

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郭雅慧指出，這筆錢不是用在總統身上，近6成用在犒賞辛苦執勤的軍警和總統府員工，4成用於弱勢團體、社福機構贈禮，也有部分使用於急難緊急慰問。

郭雅慧在預算表決前，透過臉書針對藍白提案刪凍總統府業務費預算表示，將造成六大影響，包括資訊系統無法即時維護與漏洞修補，造成防護功能失效；影響舉辦國家重要慶典及接待訪賓，貽笑國際；展場將無法正常開放舉民眾參觀，志工無法服勤；古蹟建築修繕維護難進行，國定古蹟有安全疑慮，違文資法；水電無法正常供應，室內昏暗影響辦公，211營官兵值勤後影響盥洗；公共事務發佈預算緊縮，影響民眾知曉國家重大政策權利。(編輯:黃瑞弘)1140121