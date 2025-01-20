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藍白聯手 經濟部預算案挹注台電1000億2萬元全刪

2025/1/20 19:54（1/20 20:08 更新）
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圖為高壓電塔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院會今天加開院會繼續討論114年度中央政府總預算案，國民黨、民眾黨立委聯手表決通過，將經濟部今年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。

進行表決時，民進黨團要求記名表決，表決結果，出席103人，贊成56人，反對47人，本案通過。

立法院會今天討論總預算案留待處理案，關於經濟委員會的保留部分時，先是表決通過國民黨團提案第125案，將經濟部今年度預算案挹注台電經費新台幣1000億2萬元全數減列。

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另外，民眾黨團也有提案第128案，要求全數減列經濟部今年度預算案挹注台電經費1000億2萬元。由於民眾黨團不撤案，本案隨後經由表決，表決結果，出席103人，贊成56人，反對47人，本案通過。

主持院會的立法院副院長江啟臣補充宣告，第125案與第128案內容相同，所以一併處理，內容以第125案為主。（編輯：林克倫）1140120

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