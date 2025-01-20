卓榮泰憂刪預算毀國家 國民黨：為人民把關

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（中央社記者王承中台北20日電）立法院今天繼續審查114年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰呼籲在野黨團放下手上大刀。國民黨發言人楊智伃表示，國民黨在立院合理審查預算為人民把關，不怕執政黨既得利益者造謠恐嚇，請全民支持國民黨嚴格幫人民荷包把關。

立法院審查114年度中央政府總預算案，今天展開表決大戰。政院今天舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰表示，這是毀滅中華民國開始的第一步，讓公務員無法做事、政策無法執行，這種惡劣行為前所未見，呼籲在野黨團放下手上大刀。

國民黨發言人楊智伃、國民黨台北市議員柳采葳、新北市議員黃心華等人，今天在國民黨中央黨部召開「民進黨政府成會造謠團隊？柯建銘冗長發言拒絕協商 行政部門假消息滿天飛 」記者會。

楊智伃指出，國民黨在立院合理審查預算為人民把關，不怕執政黨既得利益者的造謠恐嚇，黨中央會持續跟立院黨團並肩作戰打擊假消息，也請全民支持國民黨嚴格幫人民荷包把關。

楊智伃表示，114年中央政府總預算立法院尚未審查完畢，目前民進黨聲稱刪除的預算都是提案，而非定案，民進黨帶頭造謠說刪除這些預算會影響對人民的補貼。事實上，國民黨要刪除的預算並不會影響到民生，民進黨在野時，前總統蔡英文高喊要刪除20%的總預算，目前國民黨僅刪除3.47%的總預算，賴政府就說國家沒辦法運作，民進黨講出這些話不臉紅嗎。

楊智伃指出，總統賴清德在2009年擔任立委時，曾經凍結公視預算新台幣4.5億元，請問賴總統可以提案凍結，國民黨凍結就是要荒廢公視、砍掉文化人，實在太雙標；今年總預算從去年的2兆700多億元，膨脹到3兆1000多億元，即便國民黨刪減後還有3兆386億元，民進黨說國家因此無法運作，難道是數學運算能力被刪光了。

柳采葳表示，民進黨說只要砍預算國家就要滅亡，正因為有這些民進黨立委才真的國之將亡。民進黨說藍白要砍中研院的預算，造謠說要凍結50億元不讓中研院去培養科研人才，事實上國民黨提案凍結中研院的業務費30%，不影響人事費用。

柳采葳指出，民進黨造謠說藝文創作補助藍白要凍結20億元，但真相是提案文化部業務費凍結70%，原因就是文化部做1624歌仔戲、零日攻擊等，只會宣揚民進黨偏頗論述，TaiwanPlus更成為民進黨的大內宣且成效差，「黑潮計畫」不公補助特定對象，因而主張凍結預算避免濫用公帑。

柳采葳表示，諸如此類都是謠言，甚至部會首長自己亂放假消息，行政院已經成為最大的詐騙集團。

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黃心華指出，過去兩年總預算從2.6兆元成長到3.1兆元，中央政府更是連年稅收超收，錢多到花不完，在野黨若不嚴格監督就是對不起人民，民進黨說國民黨砍了3.47%的總預算國家就經營不下去，只是代表民進黨政府無能。

黃心華表示，立法院還在表決總預算提案，國民黨會繼續幫民眾把關，也請大家共同支持國民黨立委嚴審預算，遏止民進黨政府胡亂花錢。（編輯：林興盟）1140120