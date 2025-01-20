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卓榮泰憂刪預算毀滅國家 藍委擬推官員說謊罪

2025/1/20 14:42（1/20 15:11 更新）
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立法院會20日繼續處理114年度中央政府總預算案，國民黨立委羅智強（前左）與民進黨立委吳思瑤（前右）各自就議案舉牌表達立場。中央社記者王騰毅攝 114年1月20日
立法院會20日繼續處理114年度中央政府總預算案，國民黨立委羅智強（前左）與民進黨立委吳思瑤（前右）各自就議案舉牌表達立場。中央社記者王騰毅攝 114年1月20日
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（中央社記者王承中台北20日電）立法院今天繼續審查114年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰呼籲在野黨團放下手上大刀。國民黨團副書記長羅智強今天表示，現在有政府，會造謠。正在研議下會期推動政府誠實法、官員說謊罪，讓全民公評官員造謠說謊的現象。

立法院審查114年度中央政府總預算案，今天展開表決大戰。政院今天舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰表示，這是毀滅中華民國開始的第一步，讓公務員無法做事、政策無法執行，這種惡劣行為前所未見，呼籲在野黨團放下手上大刀。

國民黨立法院黨團副書記長羅智強、國民黨立委吳宗憲等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「民眾對立法修法及罷免相關議題調查報告」記者會。

羅智強指出，美國候任總統川普（Donald Trump）要成立政府效率部，對政府預算撙節，喊出要砍2兆美金，請問美國亡國了嗎。過去卓榮泰也強調要撙節，而前總統蔡英文也講過預算砍20%很合理，才能夠調整結構。目前總預算大概是砍3%左右，結果就出現這樣的玻璃政府，謠言滿天飛。

羅智強表示，過往隨便一個超思雞蛋案就浪費國家新台幣5億元，一個光電弊案百億起跳、台電虧損則是千億起跳，今天在野黨本著為人民守住荷包的立場，總預算刪3%，到底是怎麼樣會讓政府關門。最好笑還是農業部，預算被刪萬分之七就說要關門了，老農津貼發不下去。

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羅智強指出，現在有政府，會造謠，政府官員說謊無罪，基本上不用受到任何的處罰，所以現在政府官員努力在說謊，一個個謊言到處在開花。

他表示，雖然大法官確保政府官員在國會說謊的權利，但還沒有確保政府官員針對政務說謊的權利，所以他正在研議下會期推動政府誠實法、官員說謊罪，讓全民公評官員造謠說謊的現象。（編輯：林興盟）1140120

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