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鄭麗君估預算刪減恐比過去多6倍 規模前所未見

2025/1/20 13:41（1/20 13:58 更新）
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（中央社記者高華謙、葉素萍台北20日電）立法院今天繼續審查114年度中央政府總預算案，行政院副院長鄭麗君說，過去刪減比率約1.1%至1.3%，估計這次刪減將占總預算6.9%、達到比過去多近6倍的刪減規模，凍結數也比過去多近20倍，如此規模前所未見。

行政院今天上午舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。

鄭麗君說，今年中央政府總預算因創新高歲入而能編列創新高的歲出新台幣3.1兆元，要感謝民眾努力，讓經濟穩定成長，才能迎來這份預算書，每個預算都不是公務機關的數字，是對每個家庭、民眾與各行各業的支持。

鄭麗君表示，國會大幅刪凍預算提案，不僅影響政府運作，更衝擊政府對各行業人民照顧，以及國家防衛救災能力與未來競爭力。

她說，立法院目前在通刪與提案刪減數擬刪減2174億，但過去3年平均刪減數是290億。

鄭麗君表示，有人說今年總預算比較高、刪多一點很合理，但若以刪減比率來看，過去3年平均刪減1.17%，過去十幾年刪減比率約在1.1%到1.3%間，但這次若以刪減2174億來看，將占總預算6.9%，達到多近6倍的刪減規模，衝擊相當大。

凍結數方面，鄭麗君表示，目前提案凍結達2698億，而過去3年平均凍結數是140億，如此刪減數與凍結數規模都是前所未見，影響政府運作與人民權益。尤其台灣才剛走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情幾年，連防疫預算都受大幅衝擊，因此仍要籲請國會理性監督預算，希望國會回歸預算審查。

行政院長卓榮泰則表示，今年總預算歲出3.1兆，而本來就無法刪減的法定支出加一般型補助就將近1.8兆，只剩下1.3兆的其他預算規模。

卓榮泰說，過去3年平均刪減與凍結數是430億，幾乎集中在其他預算規模內；若今年預算的刪減與凍結數達4872億，將是超過10倍增加，且會集中在剩下的1.3兆中，全國各產業如果預算被這樣刪減凍結，公司有辦法正常運作嗎。

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卓榮泰表示，若數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）的預算被刪到只剩1元，是對公務員極大污辱與不尊重，希望在野黨團聽得到公部門聲音，還有機會做最後改變。

他補充，補助台電的1000億元不是給台電資本門建設或做其他使用，而是調整電價時長期補助民生用電，讓台電虧損2800億元，政府只是試圖健全財務，如果不能健全財務，勢必要從其他方向增加人民負擔，在野黨團竟然公然與全民為敵，欲刪除台電1000億元預算。（編輯：蘇志宗）1140120

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