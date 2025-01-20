羅一鈞爭取防疫經費 盼勿澆熄公務員想服務的心

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天說，希望各界支持防疫經費、立法委員重新檢視防疫預算是否有刪減必要，如果有需要檢討願檢討，但希望不要澆熄公務員想為國家服務的心。

行政院長卓榮泰上午在行政院舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算案」記者會，羅一鈞會中表示，他代表文官出席，「一日防疫人、終生防疫人」，刪減防疫預算對推動業務真的會有很大影響。

他說，5年前的今天嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心成立，再過3天武漢封城，在那段沒日沒夜、加班防疫過程中，如果沒防疫預算支撐，無法撐到2個月後中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算三讀通過；立法院現在審議的防疫預算案，就是平時應變整備與宣導經費。

羅一鈞表示，立法院已通刪相關經費新台幣1億5000萬元，媒體宣導費也已刪6成，如果再被通刪，疾管署員工會想問「防疫宣導是不是不用做了？」

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至於日前透過社群網站臉書（Facebook）請立委「高抬貴手」，羅一鈞說，防疫工作有特殊性，如果平常沒做好應變準備和宣導，無法在緊急情況發生時快速因應、保護國民健康。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後所有國家都增加防疫投資，以因應可能的大流行，如果經費再被刪，實在不知疾管署員工要怎麼做好防疫。

他說，他不是政治人物、沒想選舉，外界指教也會深刻檢討，仍會盡力周轉調度經費以在媒體宣傳及防疫，但對第一線防疫人員而言，這是新的打擊，希望不要澆熄公務員想為國家服務的心。（編輯：李明宗）1140120