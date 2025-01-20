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李遠：文化人站出來即國家有危機 盼慎審預算案

2025/1/20 12:24（1/20 12:28 更新）
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行政院20日舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰（左2）、行政院秘書長龔明鑫（右1）與文化部長李遠（右2）等出席。中央社記者鄭清元攝　114年1月20日
行政院20日舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰（左2）、行政院秘書長龔明鑫（右1）與文化部長李遠（右2）等出席。中央社記者鄭清元攝　114年1月20日
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）文化部長李遠今天在行政院記者會說，呼籲立法院理性審查114年度中央政府總預算案，而文化人絕對不是靠政府補助工作，但當文化人都站出來連署發聲時，就代表國家有重大危機。

他說，漫畫界連署就6000人，台灣文化人數不少，團結起來時很可怕。

行政院長卓榮泰上午舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算案」記者會，李遠會中表示，文化部本來是很小的部會，這幾天突然烽火漫天，就知道經費刪減傷害有多大，尤其聽到公共電視新台幣23億元全砍，連雲門舞集創辦人林懷民都站出來連署。

他說，影視界連署2萬多人，真正與公視有關係者很少，但大家聽到這種刪法都覺得太荒謬、氣憤，甚至連藝文團體包含漫畫、出版、表演藝術與視覺藝術等都在短短幾天內聚集，畢竟文化部被刪減約24億元、凍結52億元幾乎遍及所有項目。

李遠表示，文化部被刪減後幾乎沒什麼錢，且業務費遭凍結70％，代表已規劃的年度活動只能執行到3、4月。

他說，許多人誤以為文化部編列預算就是補助文化人，其實政府僅編列預算改善環境，文化是靠很多文化人和民間力量支撐，「我們給的錢其實很少，可是他們回饋社會很多」。

李遠以漫畫家左萱獲日本國際漫畫賞為例表示，這幾年台灣已奪2個金牌、9個銀牌與21個銅牌，共25名漫畫家得獎，大部分創作者都是靠自己且每本漫畫至少要花1、2年，政府給的錢有限；有限資源下，作家楊双子和譯者金翎也以「台灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎。

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李遠說，他在文化界工作50年，文化人工作絕非靠政府補助，政府本該創造環境讓文化人出國展演、駐村與協助翻譯，否則台灣很快或已輸給日本、韓國很遠，甚至相關預算僅韓國1/5。

希望台灣漫畫3年內能超越日、韓的李遠表示，他只是想爭取漫畫館基本營運的5000萬元經費，更希望「台灣人要有志氣一點」。台灣不是沒贏過日、韓，電影、音樂與漫畫都贏過，當他這麼說時，大家一陣譏笑，「笑什麼？要刪我的預算，又要譏笑我們做不出來。」（編輯：李明宗）1140120

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