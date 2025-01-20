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卓榮泰籲在野放下大刀 憂刪預算是毀滅國家第一步

2025/1/20 10:59（1/20 12:28 更新）
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行政院長卓榮泰（前排左3）20日上午舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，副院長鄭麗君（前排左2）、祕書長龔明鑫（前排右2）、內政部長劉世芳（前排左1）、農業部長陳駿季（前排右1）、衛福部長邱泰源（後排左2）、文化部長李遠（後排右2）等人出席。中央社記者鄭清元攝 114年1月20日
行政院長卓榮泰（前排左3）20日上午舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，副院長鄭麗君（前排左2）、祕書長龔明鑫（前排右2）、內政部長劉世芳（前排左1）、農業部長陳駿季（前排右1）、衛福部長邱泰源（後排左2）、文化部長李遠（後排右2）等人出席。中央社記者鄭清元攝 114年1月20日
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（中央社記者葉素萍、高華謙台北20日電）立法院今天繼續審查114年度中央政府總預算案，趕在表決大戰之前，行政院長卓榮泰率部會首長召開記者會，他呼籲，在野黨團放下手上大刀 把民生的錢留下來；他說，這是一個親痛仇快的預算審查，宵小得意、詐團順利得手、競爭國迎頭趕上、敵對中國非常滿意，已經開始稱讚。

卓榮泰說，數發部、通傳會的預算全部被刪成1元，這是毀滅中華民國開始的第一步，讓公務員無法做事、政策無法執行，這種惡劣行為前所未見。

立法院會17日審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍新台幣939億7500萬元，創下史上新高。立法院會今天繼續處理114年度總預算案，有關各委員會的提案，預料朝野將依往年慣例展開表決大戰。

卓榮泰今天上午在行政院舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。卓榮泰說，從上週五到現在已經是一場預算風暴席捲台灣。

影片來源：行政院開麥啦-2

卓榮泰說，無論百工百業、全國各團體，以及執政黨團如何發出聲音，如果沒法讓國會懸崖勒馬，預算風暴將不會止息，對產業衝擊、政府機關運作造成相當大的錯誤跟損失。

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他說，今天開始立法院即將對所有個案處理，目前所知還有700多個刪減跟凍結案，未來行政機關要做事很困難，這些金額加起來將近4000億元，將是未來無法順暢推動政務的關鍵。

卓榮泰說，今天一早跟幾位重災區部會首長一起在這裡，再度向國會要求，凡是阻礙國家發展，影響政府運作通刪案請重新審議，凡是架空癱瘓政府機關影響國家安全的預算，請全數撤回，對文化政策預算保留，打詐預算、撥補台電，請在野黨團能夠全數保留。（編輯：蘇志宗）1140120

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