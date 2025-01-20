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預算恐大幅刪減 NCC：新款品牌手機無法上市

2025/1/20 11:55（1/20 12:08 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）立法院續審總預算掀起論戰，行政院長卓榮泰今天上午率部會首長召開記者會，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，年度預算遭大砍，將影響射頻3C產品審查，導致新款品牌手機無法上市；經濟部指出，台灣住宅電價低於國際，是因為有台電預算補貼。

立法院會17日審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍新台幣939億7500萬元，創下史上新高。立法院會20日將繼續處理114年度總預算案，有關各委員會的提案，預料朝野將展開表決大戰。

NCC代理主委陳崇樹表示，NCC單位預算若照在野黨提案，刪成新台幣1元，從大方面來看，將影響射頻3C產品及打詐。

射頻器材部分，陳崇樹說明，每年都會有新的認證，件數約7000多件，包含新款品牌手機、遊戲機、藍芽耳機、無線麥克風等，將無法上市，民眾無法與國際同步，享受使用新款品牌產品；另外，警消專用電信射頻器材進出口也會受影響，不利救災、救人任務。

經濟部次長連錦漳指出，若預算大幅刪減，台電財務跟補貼民間能力受重創，近兩三年，俄烏戰爭造成燃料價格漲幅超過7成，是國際情勢造成，並非台電經營不佳，這3年間，台電吸收民生電價超過2800億元。

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連錦漳表示，世界各國不論有無核能，都有進行補貼，台灣因為台電預算補貼，住宅電價低於國際，通膨也更溫和。根據經濟部資料，2023至2024年各國平均住宅電價，台灣為2.77元，韓國4.02元，法國7.4元，英國12.95元，德國13.2元。

而台電財務出問題，將沒錢改善、汰換設備，也將影響用電穩定。連錦漳說，2012年台電虧損高，設備須延長使用年限，造成停電事故高達1.8萬件；之後花了7、8年時間改善電網，努力降低停電次數，去年已降至7000多件。如果補助喊卡，這幾年努力將功虧一簣。（編輯：張良知）1140120

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