藍指為民把關續審總預算 綠盼藍白傾聽民意收斂提案

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（中央社記者葉素萍、王承中台北19日電）立法院會20日將繼續處理114年度中央政府總預算案，預料將展開表決大戰。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，監督政府及預算是在野黨天職，面對謠言及壓力仍堅守崗位；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，希望藍白聽到民意反彈，收斂提案。

立法院會17日審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍新台幣939億7500萬元，創下史上新高。立法院會20日將繼續處理114年度總預算案，有關各委員會的提案，預料朝野將依往年慣例展開表決大戰。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天受訪表示，經過內部協商，針對114年度總預算案的提案，國民黨大概只剩下不到500案。如果民進黨團不要求重付表決，20、21日兩天院會應該可以處理完，希望能在21日就結束，不要再加開院會。

王鴻薇指出，直到昨天為止，很多部會仍在跟各個國民黨立委辦公室協商，而原預計15、16日要協商總預算案的各個提案，資料都準備好、也做好馬拉松式跨夜的協商準備，結果卻因為民進黨團總召柯建銘一個人而無法協商，這次破壞協商的首惡就是柯建銘。

王鴻薇表示，因為柯建銘堅持預算協商要統刪，但國民黨認為這會讓憲法賦予立委審查預算的權力，變成像是在菜市場喊價。

王鴻薇指出，在野黨監督政府及預算，為人民把關，這是在野黨的天職，儘管在野黨立委都承受非常多的壓力，面對排山倒海的謠言，在野黨會無所畏懼，繼續堅守崗位。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，沒有人在杯葛協商，是藍白黨鞭毫無議事運作經驗，柯建銘當時是想告訴藍白，過去數十年預算協商慣例是拉出合理的天花板與刪減額度，再進行各部會細緻討論，「否則3000多案怎麼協商」，但藍白不要。

吳思瑤說，藍白17日刪了939億餘元預算，原本還要直接進入各個委員會提案表決，是民進黨團擋下來，「不能前一刻看到提案、下一刻就要表決」，民進黨爭取到關鍵48小時，盡可能讓提案公開透明，18、19日兩天，也看到各民間團體與政府部會都站出來發聲，檢視藍白提案。

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吳思瑤指出，這兩天的輿論發酵與各界串連至關重要，就是讓社會公評，讓民氣造成藍白最大的壓力，繼續收斂提案。

吳思瑤說，如果藍白還是沒有聽到各界的反彈，明天就是每案表決，而一旦進入表決就是藍白合，民進黨每案都輸，屆時政府與人民所付出的代價，將會是「現在專業團體站出來說期期不可的事情，就真的成真了」。（編輯：林克倫）1140119