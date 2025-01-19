財部：委辦費遭刪減 影響民眾雲端發票中獎機會

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（中央社記者蘇思云台北19日電）財政部今天表示，立法院會表決通過刪減委辦費1成，依此決議，賦稅署委辦費將遭刪減新台幣18.45億元，原規劃持續增開雲端發票專屬獎別組數，若通案刪減後，全年只能增開290萬個雲端發票專屬獎，減少360萬個中獎機會，影響民眾中獎小確幸。

財政部今天發布新聞稿，立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，經過1月17日院會表決通過，刪減委辦費預算10% （但不含現行法律明文規定支出）。

財政部指出，依此通刪決議，財政部賦稅署委辦費將遭刪減18.45億元，委辦費主要為統一發票每2個月一期的開獎及中獎經費，將影響民眾中獎小確幸。

賦稅署說明，依加值型及非加值型營業稅法第58條規定，為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部「得」訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出3% （77年5月10日由1%修正為3% ）以資支應，依此規定，營業稅收入愈多，民眾可中獎的獎金愈多。

不過，賦稅署指出，考量政府財政狀況，統一發票給獎及推行經費原未編足，考量統一發票制度攸關稅源掌握及民眾權益，自100年度起按3%編列，這項預算尚不屬法律明文規定支出。

賦稅署表示，依給獎辦法第7條第1項規定，統一發票獎金的發給委由財政部印刷廠辦理，並由印刷廠轉委託金融機構等執行給獎作業，相關經費以委辦費編列。

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隨著114年度營業稅稅收預算數增加，本項預算數也隨之增加35億元，而為鼓勵民眾索取雲端發票，強化稅務勾稽及落實節能減碳政策，賦稅署原規劃持續增開雲端發票專屬獎別組數，經估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加650萬個中獎機會，如果經通案刪減，全年度只能增開290萬個，等於減少360萬個中獎機會，不利統一發票政策推動。

財政部賦稅署進一步說明，統一發票給獎經費都以撙節原則覈實編列，期盼立法院各黨團給予支持，營造優質賦稅環境。（編輯：林淑媛）1140119