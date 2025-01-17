陳玉珍提案刪公視23億預算 國民黨團：協商結果刪減1%、2300萬元

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（中央社記者范正祥台北17日電）國民黨立委陳玉珍提案刪除公視「影視及流行音樂推動與輔導」編列對公視基金會捐助經費新台幣23億元預算案，掀起議論。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，黨團透過與教育及文化委員會及所有提案立委最後協商的結果，將公視23億元補助預算刪減1%，也就是刪減2300萬元。

今年度中央政府總預算案正在立法院審議階段，國民黨團今天召開記者會，黨團首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、立委張嘉郡出席，批判預算假訊息滿天飛，警告停止造謠散播、亂帶風向攻擊在野黨。

王鴻薇指出，現在是立法院審查總預算案期間，很多重要預算還在審查中，關於預算案，包含各黨團、立委及各委員會送出來的提案；在預算程序上，本來就會整合不同的相關提案，然後做出最後的結果，最後通過的預算，只會有一個版本。

記者會上，王鴻薇以這幾天出現的公視預算案訊息為例說，在國民黨立委的提案裡面，陳玉珍個人提案確實有刪除政府對公視的補助23億元，這是個人提案。但是在立法院教育及文化委員會的國民黨立委柯志恩和萬美玲，還有包含國民黨立委羅智強和她自己，也都各有提案。

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王鴻薇指出，國民黨團透過與教育及文化委員會及所有提案立委最後協商的結果，將公視的23億元補助預算刪減1%，也就是刪減2300萬元。

王鴻薇表示，這本來就是一個正常的預算程序，對於相關預算案都有修正的可能，敬告所有網軍、側翼，不要再繼續帶風向、製造假新聞。（編輯：蘇志宗）1140117