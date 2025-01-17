綠委偕王小棣抗議藍刪公視預算 籲勿成文化殺手

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（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨在立法院教文委員會的全體立委今天與資深導演王小棣等人，抗議國民黨立委提案刪減公視新台幣23億元預算，批評國民黨無差別攻擊影視文化創作者，成為台灣文化殺手，並呼籲藍白不要挑戰人民底線。

不過，國民黨團首席副書記長王鴻薇上午也召開記者會表示，黨團透過與教育及文化委員會及所有提案立委最後協商的結果，將公視23億元補助預算刪減1%，也就是刪減2300萬元。

立法院教育及文化委員會成員、民進黨立委郭昱晴、張雅琳、范雲、陳秀寳、林宜瑾、吳沛憶、陳培瑜今天在立法院議場前召開「拒絕藍白政治黑手，捍衛台灣影視命脈」記者會，譴責國民黨團提案將公視23億元預算全數刪減，等於是叫公視直接關台，王小棣、編導陳世杰等影視從業人員到場聲援。

郭昱晴說，今天邀請影視文化界的前輩到場，捍衛台灣影視產業，一起對國民黨提出強烈譴責，也呼籲國民黨、台灣民眾黨不要惡搞台灣的影視環境。

張雅琳表示，立委不是不能監督預算，但國民黨的所作所為，是在無差別攻擊影視文化創作者、人權教育者以及觀看小公視的家長與兒童，更想藉由報復式刪減預算，試圖箝制影視工作者的創作自由。

范雲說，如果沒有公視，台灣的下一代是否看不到公視製播的台灣卡通，孩子只能看有北京口音的中國卡通，而當國民黨刪除政府支持文化的力道下，難道要讓台灣的下一代看抖音。

陳秀寳指出，藍白罔顧委員會中心主義，更把教文委員會的預算審查當笑話，另外在國家語言推廣上，國民黨團的預算提案連金額都寫錯，也不給文化部說明機會，這根本不是在為民眾把關，而是阻止台灣文化的傳承。

林宜瑾說，國民黨大砍公視、文化黑潮計畫等預算，是否跟文化預算有仇，而且針對公視預算，國民黨團要刪1%還是全刪，公共媒體都已如驚弓之鳥，她最害怕的就是會影響日後整體影視、媒體產業的自我審查，破壞台灣自由多元的創作環境。

吳沛憶說，許多人的政見之一，就是要逐年提升國家文化預算，但國民黨團卻大規模刪除文化部預算，光是國民黨立委陳玉珍一個人就刪除50億元的文化預算，請國民黨、民眾黨立委不要向台灣的文化心臟開槍，成為台灣的文化殺手。

陳培瑜表示，國民黨團除了刪除公視預算，出版業也被國民黨立委不當對待中，呼籲藍白不要再次挑戰人民底線，不要把黑手伸進影視產業。

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記者會快要結束前，陳玉珍在旁等待，欲接受媒體聯訪，過程中，陳玉珍與郭昱晴、吳沛憶、張雅琳、陳世杰等人起激烈口角。

陳玉珍反駁，並指陳世杰在講意識形態，也說文化界人士不是某些人的打手，要有理性辯論的機會，不是罵一罵就走。（編輯：蘇龍麒）1140117