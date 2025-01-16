卓榮泰：大刪總預算造成5大弱化 敵對勢力恐有機可乘
2025/1/16 12:06（1/16 12:18 更新）
（中央社記者賴于榛、高華謙台北16日電）在野擬大刪總預算，行政院長卓榮泰今天說，在野黨團提出3000多案要大刪總預算，整體而言將造成國力5大弱化，包含，弱化國家整體競爭力，讓台灣競爭對手有迎頭趕上機會；其次是弱化維護國家安全實力，讓敵對勢力有機可乘。
第3，卓榮泰說，將弱化科技發展，讓台灣難以維持優勢，喪失繼續進步、維持民主供應鏈關鍵角色地位的實力；第4，是將弱化公務人員績效、學習能力；第5則是弱化政府與民眾溝通、說明重大政策能力，一旦通案大幅刪減媒體宣傳費，政府將無法透過媒體澄清說明重大政策，也會助長錯假訊息橫行，危害社會。
卓榮泰說，這等於公共建設、打詐、治安、經濟發展等都會面臨停擺，希望在野黨能理性面對總預算案審查，團結為國，「審查預算不是宣洩情緒，或是報復性審查」。（編輯：蘇志宗）1140116
影片來源：行政院開麥啦-2
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