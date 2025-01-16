預算被刪減 陸委會：將對中共統戰滲透束手無策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北16日電）在野擬將陸委會業務費預算刪減為1元。陸委會表示，中共對台統戰滲透無孔不入、無所不用其極，一旦經費被刪除，將是自廢武功、自斷手腳，對於中共各種手段束手無策。

大陸委員會（陸委會）16日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，陸委會114年度預算編列10億4千萬元，相較其他部會算是比較少的；內政委員會審查時先是被大砍了3200萬元，凍結相當比率預算，最近在野黨又提案，擬將陸委會業務費全數刪除，減列為1元。

「我們認為這等於是要癱瘓陸委會，讓陸委會什麼事都做不了」，梁文傑指出，有人說，由於中共不肯與民進黨政府交流，所以陸委會沒有功能、要刪預算；陸委會不只是為了交流存在，更重要的是管理交流所產生的問題，也要面對中共對台統戰滲透各種手段。

梁文傑強調，台海情勢日益嚴峻，台灣必須積極掌握中國大陸內外部情勢和對台動向，「進行情勢研判、提供決策參考」是陸委會重要職掌之一；刪除陸委會用於收集中國大陸內外部情勢的經費，好比是自廢武功、自斷手腳。

透過 Google News 追蹤中央社

梁文傑提醒，中共對台統戰滲透無孔不入、無所不用其極，近年來不斷發生假借交流、實為散播假訊息等狀況，還有介入台灣選舉、偷竊軍事情報、挖角高科技人才、發展間諜組織等事情，這些都和陸委會有關，一旦經費被刪除，將對中共各種手段束手無策。

梁文傑提到，中共對台統戰的人手和經費都很充足，還有中央到地方各省市的台辦在配合，「陸委會一直很辛苦地在以小博大，希望大家給陸委會支持」。如果對方統戰滲透手段很多，「我們這邊相應的，就要側重在反制作為」。（編輯：張淑伶）1140116