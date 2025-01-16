加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
死刑犯黃麟凱槍決 法務部執行死刑
首頁 / 政治

預算被刪減 陸委會：將對中共統戰滲透束手無策

2025/1/16 18:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北16日電）在野擬將陸委會業務費預算刪減為1元。陸委會表示，中共對台統戰滲透無孔不入、無所不用其極，一旦經費被刪除，將是自廢武功、自斷手腳，對於中共各種手段束手無策。

大陸委員會（陸委會）16日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，陸委會114年度預算編列10億4千萬元，相較其他部會算是比較少的；內政委員會審查時先是被大砍了3200萬元，凍結相當比率預算，最近在野黨又提案，擬將陸委會業務費全數刪除，減列為1元。

「我們認為這等於是要癱瘓陸委會，讓陸委會什麼事都做不了」，梁文傑指出，有人說，由於中共不肯與民進黨政府交流，所以陸委會沒有功能、要刪預算；陸委會不只是為了交流存在，更重要的是管理交流所產生的問題，也要面對中共對台統戰滲透各種手段。

梁文傑強調，台海情勢日益嚴峻，台灣必須積極掌握中國大陸內外部情勢和對台動向，「進行情勢研判、提供決策參考」是陸委會重要職掌之一；刪除陸委會用於收集中國大陸內外部情勢的經費，好比是自廢武功、自斷手腳。

google news透過 Google News追蹤中央社

梁文傑提醒，中共對台統戰滲透無孔不入、無所不用其極，近年來不斷發生假借交流、實為散播假訊息等狀況，還有介入台灣選舉、偷竊軍事情報、挖角高科技人才、發展間諜組織等事情，這些都和陸委會有關，一旦經費被刪除，將對中共各種手段束手無策。

梁文傑提到，中共對台統戰的人手和經費都很充足，還有中央到地方各省市的台辦在配合，「陸委會一直很辛苦地在以小博大，希望大家給陸委會支持」。如果對方統戰滲透手段很多，「我們這邊相應的，就要側重在反制作為」。（編輯：張淑伶）1140116

梁文傑
司法院：各法院已設置國安軍事專業法庭饒慶鈴赴陸會宋濤未報備 陸委會：會有適當處置
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：