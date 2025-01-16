總預算案協商再度破局 柯建銘與藍白數度口角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院昨天下午起密集協商114年度中央政府總預算案（公務預算部分），但截至今天中午，連續兩天議程都僅在程序發言，民進黨團總召柯建銘與藍、白立委之間多次爆發口角，協商無法聚焦。立法院長韓國瑜宣告散會前表示，目前還是沒有共識，呼籲大家保持溝通。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院朝野黨團日前溝通後達成共識，針對今年度總預算案，從昨天起密集協商，20日也要加開院會，並與17日、21日的院會合併為一次會，力拚21日休會前完成總預算案三讀。

不過，昨天立法院朝野黨團協商進行不到2小時散會，今天二度協商時仍然破局，會議只進行約1個半小時就不歡而散。對於總預算案待協商提案眾多，韓國瑜今天主持會議時幾度苦口婆心提醒，是否先針對通案開始進行協商，並呼籲大家發言聚焦一下。但是，今天會場氣氛還是不睦，柯建銘與藍、白立委多有爭辯，現場不時還是吵成一片。

柯建銘今天在朝野協商一開始時質疑，為何不優先處理已有共識的「野生動物保育法部分條文修正草案」。民眾黨團總召黃國昌則說，現在最重要是把今年度中央政府總預算案處理完，怎麼天外飛來一筆，提到野保法，無法理解，他質疑柯建銘是不是要拿此案來卡總預算協商，民進黨團是否使用伎倆，擺明沒有要協商總預算案。

會議過程中，黃國昌再度抗議綠營連日來把在野黨提出的一些預算提案講成在野黨賣國，是人格污辱和攻擊。柯建銘則強調自己是要解決問題的人，不是製造問題的人，並稱野保法就幾個條文，可以先處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨團首席副書記長王鴻薇說，總預算案協商，兩天零進度，她質疑柯建銘冗長發言，不停浪費大家時間，根本就是不要協商，而且繼續抹黑在野黨。她並表達黨團立場，如果一直如此，「這樣協商不要也罷，浪費大家時間」。

最後，韓國瑜宣告，今天各黨經過二輪發言，目前還是沒有共識，請大家保持溝通。他隨即宣布散會。（編輯：翟思嘉）1140116