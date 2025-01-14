通刪軍事設備預算3%惹議 民眾黨團：近年朝野同意

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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨團提出通案刪減軍事裝備及設施預算3%引發民進黨立委批評。民眾黨團指出，近年來協商後朝野一致同意軍事裝備項目統刪3%到5%，民進黨不檢討預算浮編，反而開始造謠，根本是民主與財政敗家子。

立法院本週將密集協商114年度中央政府總預算案。媒體報導，民進黨團幹事長吳思瑤今天指出，她赫然發現民眾黨提案統刪軍事裝備及設施預算3%，藍白淪為中共在地協力者。

民眾黨團主任陳智菡今天下午透過聲明指出，民進黨中央政府浮編預算嚴重，民眾黨立法院黨團上午才開記者會幫中央政府財政「瘦身」，減列、凍結灌水浮編的預算至少新台幣3000億元，民眾才赫然發現民進黨浪費民脂民膏毫不手軟。

陳智菡指出，但民進黨不思檢討，開始對民眾黨造謠「軍事裝備與設施提案刪3%，是中共在地協力者」，民進黨這個民主與台灣財政的敗家子，不能就事論事只會使出中共同路人大絕招。

陳智菡指出，事實上過去主計總處每年度協商前皆會提供的「通案刪減用途別項目及比例」建議，113年就是建議刪3%，近年來協商後朝野則一致同意「軍事裝備與設施提案統刪3%到5%」。

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陳智菡指出，本次第二輪預算提案中，民眾黨團針對國防部的預算僅提10案，5案主決議，5案凍結案，並沒有任何刪減預算提案，10案主旨均在要求國防部提升軍人權益與安全，例如希望軍備局監督促進國防產業生產韌性、提升強化國軍自殺防治工作、支持國防部核發休假補助費。

陳智菡指出，民眾黨團提出國防部及所屬共凍結18億663萬元，與國防部今年度預算數6470億元相比僅占0.2%，民眾黨團全力支持台灣國防自主，更重視軍人的就業環境與上戰場後的生存權；吳思瑤身為黨團幹部，怎麼過去沒看到出來大喊立委大砍國防預算、拿國家安全開玩笑，「是今天赫然發現自己是立委嗎，突然已知用火嗎？」（編輯：林興盟）1140114