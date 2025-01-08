加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

卓榮泰籲國會儘速通過總預算案 否則將軍難作戰

2025/1/8 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北8日電）立法院尚未審議完成114年度的中央政府總預算案，行政院長卓榮泰今天表示，政府準備了許多推動國家發展的計畫，但沒有預算將軍也難作戰，希望立法院能支持政策、看清方向，儘速通過總預算案，讓未來台灣與現在截然不同。

卓榮泰今天在行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、僑委會委員長徐佳青陪同下，接見日本台灣商會聯合總會回國訪問團。

卓榮泰致詞時表示，台日在經貿等各方面合作交流甚深，此外台積電也在日本熊本、九州設廠，帶去很多協力廠商進行垂直整合，除改變當地對科技產業的了解，也增加對台灣的認識，相信這個成功案例，有機會讓台積電的全球戰略布局得到更多國家協助。

談到政府施政，卓榮泰說，行政院去年已多次召開經濟發展委員會，討論創新經濟、均衡台灣、包容成長3大主要議題，推出兆元投資國家發展方案、國家人才競爭力躍升方案、中小微企業多元振興發展計畫、打造台灣成為亞洲資產管理中心、薪資透明化等；此外，政府也在均衡台灣概念下，將全台劃分為6大區域產業及生活圈，並推出超過140項重要地方基礎建設。

他表示，政府今年要力推創新經濟、包容成長、均衡台灣等議題，但計畫雖然完備，國會卻尚未通過中央政府總預算，這讓將軍、士兵無法作戰，希望國會能支持政策、看清方向，讓未來台灣與現在截然不同。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卓榮泰說，總統賴清德上任後持續用健康台灣、團結台灣、均衡台灣帶領國家跟世界連結，行政院擬定很多計畫也正一一實現，而台灣跟世界連結，主要是為了要保護國家安全主權，以及台海與印太地區和平穩定，若無法完成此事，台灣高科技業恐受阻礙，而一旦台灣產業受影響，世界發展也將受影響。

日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，卓榮泰今天則做了新解，他說未來一年希望是台灣無事、日本平安，大家做好該做的事，但都平安無事。（編輯：蘇志宗）1140108

卓榮泰
藍拒邀卓榮泰立院報告 綠：覆議案不要只淪為表決立院三讀增警消等退休金 卓榮泰：強行修法礙難執行
安倍晉三
安倍昭惠與川普夫婦會面後發文說緣由 稱「丈夫一定也很高興」日媒：安倍晉三遺孀擬訪美 協調與川普會面
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
立院三讀增警消等退休金 卓榮泰：強行修法礙難執行
106
更多編輯台推薦新聞：