民眾黨團質疑總預算案浮編 提案減列2061億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨團今天指出，中央政府總預算膨脹到史上最高，但其中有許多預算項目功能不彰且浮編，黨圖要看緊納稅人荷包，已提出預算減列凍結案，總計減列新台幣2061億餘元、凍結974億餘元。

立法院本週將密集協商114年度中央政府總預算案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天偕黨團成員舉行「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會，除質疑中央政府預算浮編，也提出多筆預算減列、凍結案。

黃國昌指出，114年度的總預算整體經費膨脹到3兆1000多億元，是史上最高，但這其中有許多功能不彰、用途有問題且浮濫的預算，讓人質疑怎麼能如此揮霍納稅人荷包，民眾黨團昨天下午已經正式提出第2輪預算提案，共計486案。

黃國昌舉例，監察院114年度編列國家人權業務共4240萬5000元，目的是要持續敦促政府積極落實國際人權公約，但政府簽訂兩公約、反貪腐公約，卻淪為笑話一場，耗費大量預算卻未能實踐承諾，因此提案刪減2120萬元、凍結50%。

黃國昌也指出，行政院發言人李慧芝日前公然在政院記者會散播假訊息，指財政收支劃分法通過後預算要重編，但財政部、主計總處都否認，民眾黨團曾開記者會要求行政院撤換不適任發言人，不過政院至今都沒具體回應，對於行政院114年度編列5195萬9000元的新聞傳播業務預算，因此民眾黨團提案刪減4156萬7000元。

此外，民眾黨團也對各部會提出多項預算減列凍結案，包含行政院長卓榮泰自就任以來荒腔走板，激化社會對立且拒絕依法行政，導致人民對政府信任崩壞，行政院秘書長龔明鑫日前更擅自離席立法院內政委員會、涉嫌藐視國會職權，因此提案將行政院編列的特別費450萬8000元全數刪除；農業部公糧平均每公斤收購價僅提高1.84元，藐視立法院決議、漠視農民困境，提案將農業部特別費117萬9000元全部刪除；內政部編列全社會防衛韌性訓練工作預算，其中辦理民防訓練場地維運業務費達3億餘元，但計畫無詳細說明，甚至編2400萬元辦親子園遊會，因此提案刪4000萬元、凍結20%。

透過 Google News 追蹤中央社

民眾黨團也指出，TaiwanPlus背離設置目的，引發多次爭議，對於文化部的發展國際數位傳播預算共10億3000萬元，提案減列20%、凍結30%；文化部對財團法人中央通訊社捐助3億餘元，但中央社近年預算短絀、駐外人力增幅13.66%，因此刪減15%、凍結15%；數位發展部編列「民主網絡之連結與創新」獎補助費預算5億餘元，但具體內容、項目、成效皆不明，提案減列3億元；勞動部曾濫用就業安定基金裝修辦公室、舉辦部長個人演唱會，有關勞動基金運用局的業務費1253萬8000元，亦減列50%、凍結20%。

黃國昌表示，民眾黨團所提各委員會減列凍結預算，減列部分共計2061億193萬5200元、凍結974億7732萬4244元，約占整體中央政府總預算10%，這是站在人民立場所提出的刪減案，民眾黨團絕對不允許民進黨政府浪費公帑。（編輯：楊凱翔）1140114