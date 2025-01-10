朝野共識15日開始密集協商總預算案 擬17日起表決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院朝野黨團今天溝通後達成共識，針對民國114年度總預算案，要從15日起密集協商，20日也要加開院會，並與17日、21日的院會合併為一次會，力拚21日休會前完成總預算案三讀。

立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。朝野黨團去年11月協商，同意立法院第11屆第2會期延長至今年1月21日。

行政院會8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

朝野黨團11月8日達成共識，114年度中央政府總預算案付委審查，各委員會已將各部會預算審查完畢，擬具審查報告函送財政委員會提報院會。

立法院會今天開會，會議主席、立法院長韓國瑜在休息時間，請各黨團代表進行溝通，後來達成3點協商結論，包括各黨團13日下午5時前，將114年度中央政府總預算案的提案，送至財政委員會彙整，逾時不再收案。

透過 Google News 追蹤中央社

協商結論指出，財政委員會收案後，交各該委員會整理付印相關提案後，於14日中午12時前，提供各黨團及相關行政部門參考，請行政部門向提案立委及黨團進行雙向說明，落實溝通，以利後續15日起密集協商。

協商結論最後指出，20日加開院會，與17日、21日合併為一次會，處理總預算案。提案各黨團同意均不發言，並不重付表決。（編輯：蘇龍麒）1140110