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立院三讀增警消等退休金 卓榮泰：強行修法礙難執行

2025/1/7 22:14（1/7 22:28 更新）
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（中央社記者賴于榛台北7日電）立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡退休所得替代率最高可達80%，且溯及已退休人員。行政院長卓榮泰表示，立法院強行修法且嚴重違反法律，並破壞過往協商協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%；三讀條文也明定，上述規定在1月7日修正的條文公布施行前退休生效者，亦適用之。

卓榮泰晚間透過臉書表示，預算法第91條明定，立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金來源，必要時並應同時提案修正其他法律，但是立法院通過「警察人員人事條例」第35條等修正案，提高警察等人員退休所得替代率上限至80%，造成國家財務缺口，增加國家年度歲出，卻未履行預算法91條規定。

卓榮泰說，立法院強行修法嚴重違反法律，也破壞先前行政、立法兩院就中央政府總預算協商所達成的協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

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行政院發言人李慧芝稍早透過媒體群組說明，根據銓敘部計算，修法將造成退撫基金用罄年度提早2年，估算未來50年基金收入減少和支出增加合計新台幣1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。

李慧芝強調，政院對修法無法接受，也感到遺憾，將於收到法案後，依憲法賦予行政院的權力，研議各種可能的憲法救濟途徑。（編輯：潘羿菁）1140107

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