藍白肯定警消海巡退休所得替代率最高80% 綠批反年改前菜

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（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，規定警消海巡 退休所得替代率 退休所得替代率 退休所得替代率（retirement income replacement ratio）指的是退休人員的年退休所得與退休前的最後薪資所得相除，所獲得之比例。 不僅與退休收入有關，也與退休制度的可持續性及財務的可負擔性相關。 過高的所得替代率將會造成過度給付與過度保障，而且會對退休制度的財務造成龐大壓力；過低的退休所得可能無法滿足退休基本生活之需求，因而衍生其他的社會問題。 看更多 關閉 最高80%。民進黨立委吳思瑤三讀後發言表示，這是反年改的前菜，也是世代不正義。國民黨立委洪孟楷說，今天修法不會造成世代對立。

台灣民眾黨立委黃國昌則說，要向全國辛苦基層警消人員致上最高敬意。

立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

黃國昌在本案完成三讀後發言表示，民眾黨團重視世代正義與年金永續，在過去一年來，面對社會上所提出為了要照顧、保護冒險犯難的辛苦警消人員，應該要給其更好的保障、提高所得替代率的呼聲，民眾黨團以最慎重、最嚴肅的心情面對。

黃國昌表示，在經過超過半年蒐集社會各界意見，民眾黨團也在立法院召開3場公聽會，並舉行兩波民調，呈現出來的結果，就是台灣社會高度肯定警消的辛勞付出與奉獻，也支持有關提高所得替代率的修正草案，希望今天三讀通過的版本，向全台灣辛苦的基層警消人員致上最高敬意。

吳思瑤表示，新國會反改革，讓年金改革走回原點，這樣的國會愧對民眾，更愧對年輕世代，而她可以預告，這只是反年改的前菜，還有更大規模、擴及包括公教全面提升所得替代率的修法，馬上就會鋪天蓋地而來。

吳思瑤說，在藍白當家的國會，什麼都改回來，不公不義回來了，世代不正義也回來了，她也不知道黃國昌有何資格敢說世代正義、年金永續，因為2016年在時代力量的黃國昌，當時提出的年改方案核心之一，就是要改革，包括所得替代率以60%為基準。

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洪孟楷指出，本案在三讀前，一直聽到民進黨立委在情緒勒索，稱現在的政府對警消基層人員很好、有改革，但事實並非如此，政府不僅變成改革的阻礙，另一方面也因為錯誤能源政策浪費公帑。

洪孟楷說，今天的修法不僅不會造成世代對立，更是一個態度問題，即要照顧退休的警消等人員，更要保障現職人員，要告訴他們，政府會當後盾，保障其終身有最基本的保障，使工作有尊嚴、退休有保障。（編輯：林興盟）1140107