綠委指擋軍公教加薪 藍批覆議案排擠預算審查

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（中央社記者王承中台北6日電）民進黨立委林楚茵指公教加薪3%尚未入帳，主因是藍白政爭卡總預算所致。國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，總預算案三讀後，軍公教加薪就會發放，但現在在野黨努力審預算，行政院卻提覆議，排擠預算審查時間，到底是誰在擋總預算案審查。

民進黨立委林楚茵4日在臉書指出，3日是軍公教人員的薪資入帳日，卻很多人反映，未收到加薪3%的部分，經與行政院人事總處確認才知道，原來3%加薪需要等到今年中央政府總預算案三讀後才會補發，也就是藍白政爭卡總預算所致。行政院人事行政總處則表示，等總預算案通過後，再按流程回溯發放。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天在立法院受訪時表示，只要立法院完成總預算案的三讀審查，並經總統公告後，軍公教加薪就會入帳，但不知道林楚茵當立委是否都在睡覺，所以不知道歷年立法院通過總預算案的時間是什麼時候。

王鴻薇指出，從民國107年至113年，共有3次軍公教加薪，分別是107年、111年及113年。除113年因為大選，當年度總預算案得以在112年底三讀通過，其餘年度的總預算案，都無法在前一年度的年底三讀通過，所以軍公教加薪就無法在當年度的1月3日入帳。

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王鴻薇說，就算是113年，當年軍公教加薪的實施日期也是在1月8日。連這麼清楚的事情，真的不知道作為兩屆立委的林楚茵在那邊說什麼，請問林楚茵是看抖音看到變笨嗎，請林楚茵用功一點。

王鴻薇表示，目前在野黨認真審查總預算案，但行政院這時還提覆議，排擠立法院審查總預算時間的是民進黨政府的行政院，而民進黨立法院黨團還要求務必給行政院長卓榮泰非常充裕的時間進行報告，所以現在到底是誰在擋總預算案的審查，民進黨真的有關心過總預算案的審查嗎，還是比較在乎覆議案。（編輯：蘇志宗）1140106