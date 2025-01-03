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憲法訴訟法覆議案處理時程 立院6日朝野協商

2025/1/3 10:28（1/3 11:10 更新）
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圖為憲法法庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇龍麒台北3日電）行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，立法院已於2日下午收到來自行政院的公文，立法院長韓國瑜今天發出協商通知，將於6日下午2時召開朝野協商討論處理時程。

立法院會去年通過憲法訴訟法部分條文修法，行政院會2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行。

總統府發言人郭雅慧2日表示，行政院已呈報總統，對於立法院三讀通過「憲法訴訟法」修正條文，認有窒礙難行之處，擬依「憲法增修條文」規定，移請立法院覆議，總統已經核可，並回復行政院。據了解，立法院也於2日下午收到行政院提出覆議案的公文。

對於行政院提出的覆議案處理時程，國民黨立法院黨團書記長林思銘2日表示，將請立法院長韓國瑜召集朝野協商，討論表決的日期，預計會在10日、14日的院會進行處理。

韓國瑜今天也發出朝野協商通知，將於6日下午2時協商多項法案外，第一案就要討論行政院針對日前三讀修正通過的憲法訴訟法部分條文提出的覆議案。（編輯：蘇志宗）1140103

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文。（中央社製圖）
立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文。（中央社製圖）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
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