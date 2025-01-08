藍拒邀卓榮泰立院報告 綠：覆議案不要只淪為表決

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（中央社記者范正祥、林敬殷台北8日電）對於憲訴法覆議案審查是否邀行政院長列席說明，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天說，10日就會積極處理憲訴法覆議案，但他認為，憲訴法執掌在司法院並不是在行政院，國民黨團不願意邀請行政院長卓榮泰來立法院報告。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團已緊急發函，要求立法院長韓國瑜針對憲法訴訟法覆議案的期程、詢答的程序進行協商，覆議案應慎重為之，不要只淪為表決，藍白到底怕什麼，行政院長卓榮泰願意面對挑戰，直球對決，藍白立委現在不敢討論，是否坐實憲法訴訟法修法禁不起考驗。

行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，立法院朝野黨團6日協商憲法訴訟法覆議案處理時程，關於全院委員會審查時，朝野就是否要邀行政院長列席說明，引發討論，會中也沒有提到何時表決。會議主席、立法院長韓國瑜在散會前說，由於沒有共識，依規定處理。

傅崐萁今天率國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，於黨團記者室召開「時事回應」記者會。關於行政院已對憲訟法修法提出覆議，傅崐萁回應媒體詢問時說，對於行政院提出的憲訴法覆議案，會在本週五積極處理。

被問到國民黨團是否仍主張行政院長不用到立法院列席說明，傅崐萁表示，依照立法院職權行使法規定，立法院「得」邀請行政院長來做相關的施政報告，而憲訴法執掌在司法院並不是在行政院。

傅崐萁6日在立法院朝野黨團協商憲訴法覆議案處理時程時已表明國民黨團態度表示，依照立法院職權行使法規定，是「得」邀請行政院長，而114年度總預算案審議也迫在眉睫，且過去也有沒有邀行政院長的例子，覆議案由立法院內部自行處理就好，且憲法訴訟法的主管機關是司法院，行政院為何可以幫司法院解釋。

今天在國民黨團「時事回應」記者會上，傅崐萁說，行政院提出憲訴法覆議案，他非常好奇是不是行政院已經把司法院列為司法科、司法局，越俎代庖，國民黨團不願意邀請卓榮泰來立法院報告。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤指出，覆議案依憲法規定就是賦予行政院對窒礙難行的議案送立法院，重新審視、重行討論，並進行議決，否則，不討論、不詢答的覆議案是什麼覆議案，該有的憲政程序還是要踐行，立委不應「能撈就撈，能混就混」，立法院不要再一次「不討論就表決」，攸關憲法法庭的憲法訴訟法，非常重要。

吳思瑤表示，民進黨團已緊急發函，要求立法院長韓國瑜針對憲法訴訟法覆議案的期程、詢答的程序進行協商，覆議案慎重為之，不要只淪為表決，藍白到底怕什麼，行政院長卓榮泰願意面對挑戰，直球對決，藍白立委現在不敢討論，是否坐實憲法訴訟法修法禁不起考驗。

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民進黨立法院黨團書記長蔡易餘表示，翻開過去歷史，只有1次覆議沒有請行政院長赴立院報告，也就是2013年會計法修法，當時是在朝野有共識下沒有邀請行政院長，再次奉勸韓國瑜，不要在任內一再破紀錄、一再違規。

蔡易餘說，若不邀請行政院長赴立院報告，必須是朝野對覆議案是有共識的，民進黨團對憲法訴訟法修法是反對的，既然朝野沒有共識，按照立法院以往慣例，一定要邀請提出覆議的行政院長赴立院報告。（編輯：翟思嘉）1140108