林右昌：府院黨未具體討論罷免 若全面對抗怎執政

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提「雙罷」，民進黨秘書長林右昌今天說，府院黨沒有具體討論罷免，黨團在第一線作戰，總召跟個別立委意見都尊重；新任總統與新國會上任未滿一年，如果罷免變成全面對抗，接下來執政怎麼辦，這都要考量。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，針對國會亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

林右昌今天接受Yahoo TV「齊有此理」專訪時提到，大家很氣憤，從去年4、5月開始就覺得藍白惡搞，立法院長應該是中立主持議事的角色，但從民眾角度看起來似乎不是。

府院黨是否討論過罷免，林右昌說，沒有具體討論罷免，黨團在第一線作戰，總召跟個別立委的意見都尊重。他認為，現在更應該擔心的是中共威脅，中國擅長由內部滲透分化。

林右昌說，國民黨很會選議題，專門選很難懂的，讓民眾不知道政壇在吵什麼。這也是為什麼民進黨守得如此辛苦，因此希望民眾多關心立法院正在發生的事情，給民進黨更多的支持。

他說，台灣如果用民主相互攻擊，造成更大的仇恨對立，很可能會掉入中共的陷阱，所以，總統賴清德才會呼籲用更大的民主去解決民主爭端。賴總統和行政院長卓榮泰正窮盡一切方式去回應、尋求救濟的手段，讓憲政程序可以走下去。

林右昌表示，民進黨從未主導發動過罷免，而且若從政黨的角度出發，在野黨很容易將罷免抹成政黨對立、召喚藍白歸隊，變成政黨之間的衝突爭鬥，這就不是公民團體發起罷免的初衷，罷免案應該要有更大社會力支持才有可能成功。

林右昌說，包括覆議、釋憲等民主程序還待進行，尚未窮盡一切手段，罷免時間還沒到就去談這些事，反而讓在野黨操弄成政治鬥爭。

主持人問到，許多人認為柯建銘提的「全罷」，某種程度可以達成國會全面改選的目標。林右昌認為，所謂全罷，接下來會如何，政治現實可不可行、有無可能性，都要去思考；更重要的是，新任總統與新國會上任未滿一年，如果變成全面對抗，行政院怎麼辦、接下來的執政怎麼辦，這都要方方面面考量。

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林右昌說，民進黨要守護台灣的民主價值，國民黨可以不仁，但民進黨不能不義。

另外，林右昌也被詢及是否參選新北市長，他說，此時不宜談選舉，先解決國會亂象才是最重要的課題。（編輯：謝佳珍）1140108