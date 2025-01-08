藍拒邀卓榮泰立院報告 政院：遺憾失去對話空間
2025/1/8 17:02
（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，不過，國民黨立院黨團不願意邀請行政院長卓榮泰就覆議至立法院報告。行政院今天表示，遺憾失去進一步對話與溝通的空間。
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院質疑，行政院提出憲訴法覆議案，非常好奇是不是行政院已經把司法院列為司法科、司法局，才會越俎代庖，但國民黨團立場是不願意邀請卓榮泰報告。
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行政院發言人李慧芝今天則說明，依據憲法增修條文第3條第2項第2款規定，行政院是中華民國憲法架構下，唯一能夠針對窒礙難行的法案提出覆議的憲政機關。
李慧芝強調，行政院提出覆議的理由，是因為新法生效後，憲法法庭恐將無法運作，並將影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道，這也是行政院認為新法的適用將造成窒礙難行的原因，行政院很遺憾無法到立法院詳細說明，也失去進一步對話與溝通的空間。（編輯：張若瑤）1140108
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