綠再提改選立法院長案 程序委員會遭藍白封殺未列案

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（中央社記者陳俊華台北7日電）民進黨立法院黨團在3日立法院會中提出變更議程要求改選立法院長，但暫不處理。民進黨團今天在程序委員會中再次提案，要求排入10日院會議程中，經表決後通過國民黨團提案，並未列入討論事項。

民進黨立法院黨團提案指出，民國113年12月20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法，立法院長韓國瑜卻依立法院內政、財政兩委員會國民黨籍召集委員之請，違反憲法第72條規定，逕自暫緩將已經立法院會三讀通過的法律案咨請總統公布等，也違反立法院組織法第3條，立法院長應本公平中立原則行使職權的規定，實已不適任立法院長一職。

民進黨團在3日立法院會中提案變更議程，希望依立法委員互選院長副院長辦法第8條規定，改選立法院長，並將本案列為本次會議討論事項第一案。會議主席、立法院副院長江啟臣說，依立法院處理變更議程案例，暫不予處理。

立法院中午舉行程序委員會，民進黨團提案將改選立法院長案列為10日院會的討論事項第2案。但經表決後，則是通過國民黨立法院黨團提案，該案並未列入討論事項中，討論事項第1案則是財政委員會報告彙總完成民國114年度中央政府總預算案審查總報告案。

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另外，行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，立法院朝野黨團6日協商憲法訴訟法覆議案處理時程，並未達共識。在程序委員會中，憲法訴訟法覆議案列入10日院會的報告事項第2、3案。

國民黨團書記長林思銘受訪表示，憲法訴訟法覆議案就排入10日院會的報告事項中，至於那天要不要處理，則還要經朝野協商。（編輯：翟思嘉）1140107