綠要求改選立法院長 傅崐萁：才說完朝野要大和解

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（中央社記者范正祥台北3日電）立法院今天召開院會，民進黨團擬變更議程，希望增列改選立法院長公決案，並列為本次會議討論第1案。對此，國民黨團總召傅崐萁說，總統賴清德新年元旦談話被外界解讀為是要朝野大和解，才說完朝野要大和解，此刻民進黨團卻再度出招要罷免國會議長，是否唱雙簧。

國民黨團上午在於議場前召開「針對民進黨團罷免韓院長案」記者會，傅崐萁率黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇共同出席，批評執政黨「當家鬧事」。

傅崐萁表示，賴總統新年元旦談話才說完朝野要大和解，大家一起擁護國家的民主，只是此刻民進黨團再度出招，而且是在中華民國憲法史上第一次的要來罷免國會議長，他質疑民進黨團總召柯建銘公然打臉賴總統。

他說，今天立法院會議程要審很多民生法案，卻一早看到柯建銘提出要求改選立法院長此案，國民黨團奉勸民進黨團不要再生事端，不要搞得國家不得安寧。

傅崐萁表示，新年新氣象，朝野同心全力推動福國利民事項，大家一起為國為民好好做事情，這才是當務之道，希望朝野一起為國家、人民推動民生法案。（編輯：蘇龍麒）1140103