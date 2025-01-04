加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

柯建銘提「雙罷」 改選立法院長、罷免41席國民黨立委

2025/1/4 13:28（1/4 14:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立法院黨團總召柯建銘。（中央社檔案照片）
民進黨立法院黨團總召柯建銘。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北4日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，針對近日國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

民進黨團質疑立法院長韓國瑜不適任立法院長一職，昨天在立法院會提案變更議程，希望依立法委員互選院長副院長辦法第8條規定，改選立法院長，並將此案列為會議討論事項第1案。

柯建銘今天上午舉行記者會回應時事。柯建銘表示，好不容易國會全面改選，如今卻被藍白毀憲亂政、亡國賣台，現在處境是朝小野大的時刻，民進黨立委的人數已經無法撼動藍白合作，現在唯一能做的是喚起民意，讓民意沸騰，必須草船借箭、借力使力才能救台灣。

柯建銘批評，國民黨團現在54席立委都不具論述能力，尤其推動國會擴權法案時，根本沒立委講得出道理，而財劃法、選罷法都強行送出委員會，憲法訴訟法也不開公聽會，這些立委存在對台灣一點意義也沒有。

柯建銘表示，不只要提改選立法院正副院長，還要「雙罷免」，除了立法院正副院長外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」（國民黨區域含原住民立委為39席，另有無黨籍立委高金素梅、陳超明加入國民黨團運作）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯建銘表示，根據「立法委員互選院長副院長辦法」，只要經1/3以上立委提議，並由出席立委2/3以上通過，立法院正副院長就能夠改選；當國會大罷免潮來臨時，國民黨立委還剩下多少，通過2/3門檻並非如此困難。

柯建銘強調，民進黨團昨天在院會提變更議程要求改選立法院長，即便明知不可為，但至少要留下紀錄，未來黨團也會不斷提案，下週的立法院程序委員會也會再提案，若沒有任何作為，民進黨的尊嚴和價值將全部不見。（編輯：楊蘭軒）1140104

#台灣
#民進黨立法院黨團
#柯建銘
#國民黨團
#國會
#陳超明
#民進黨團
#立法院長
#高金素梅
#韓國瑜
延伸閱讀
民進黨團質疑韓國瑜不適任 提變更議程要求改選立法院長綠提改選立法院長案 院會暫不處理擬下週再戰綠要求改選立法院長 傅崐萁：才說完朝野要大和解
柯建銘
柯建銘：2/3立委就可罷免韓國瑜立法院長職務柯建銘揚言罷免韓國瑜 國民黨團：不容惡意抹黑
韓國瑜
憲法訴訟法覆議案處理時程 立院6日朝野協商黨政人士：藍白擬癱瘓憲法法庭 助財劃法選罷法闖關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：