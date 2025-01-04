柯建銘提「雙罷」 改選立法院長、罷免41席國民黨立委

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（中央社記者郭建伸台北4日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，針對近日國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

民進黨團質疑立法院長韓國瑜不適任立法院長一職，昨天在立法院會提案變更議程，希望依立法委員互選院長副院長辦法第8條規定，改選立法院長，並將此案列為會議討論事項第1案。

柯建銘今天上午舉行記者會回應時事。柯建銘表示，好不容易國會全面改選，如今卻被藍白毀憲亂政、亡國賣台，現在處境是朝小野大的時刻，民進黨立委的人數已經無法撼動藍白合作，現在唯一能做的是喚起民意，讓民意沸騰，必須草船借箭、借力使力才能救台灣。

柯建銘批評，國民黨團現在54席立委都不具論述能力，尤其推動國會擴權法案時，根本沒立委講得出道理，而財劃法、選罷法都強行送出委員會，憲法訴訟法也不開公聽會，這些立委存在對台灣一點意義也沒有。

柯建銘表示，不只要提改選立法院正副院長，還要「雙罷免」，除了立法院正副院長外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」（國民黨區域含原住民立委為39席，另有無黨籍立委高金素梅、陳超明加入國民黨團運作）。

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柯建銘表示，根據「立法委員互選院長副院長辦法」，只要經1/3以上立委提議，並由出席立委2/3以上通過，立法院正副院長就能夠改選；當國會大罷免潮來臨時，國民黨立委還剩下多少，通過2/3門檻並非如此困難。

柯建銘強調，民進黨團昨天在院會提變更議程要求改選立法院長，即便明知不可為，但至少要留下紀錄，未來黨團也會不斷提案，下週的立法院程序委員會也會再提案，若沒有任何作為，民進黨的尊嚴和價值將全部不見。（編輯：楊蘭軒）1140104