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綠對「雙罷」不同調 民眾黨團：怕席次不增反減

2025/1/4 20:53（1/4 21:04 更新）
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（中央社記者郭建伸台北4日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」，但黨團幹事長吳思瑤說民進黨未主導任何罷免案。民眾黨團指出，民進黨團內部不同調，或許是吳思瑤自知會遭罷免，怕民進黨席次不增反減。

民進黨立院院黨團總召柯建銘今天上午拋出「雙罷」議題，不僅要改選立法院正副院長，也要罷免國民黨區域立委。民進黨團幹事長吳思瑤下午表示，柯建銘的發言是對國會民主的憂慮，也反映民進黨支持者共同的焦慮，她強調「民進黨沒有主動主導任何一個罷免案」。

民眾黨團晚間透過聲明表示，柯建銘才霸氣宣示要「雙罷」，吳思瑤趕快出來撇清、打臉，民進黨團內部不同調，或許是因為吳思瑤知道她自己也是被罷免的大標的，怕民進黨席次不增反減。

民眾黨團指出，民進黨團根本做賊喊抓賊，不僅不尊重立院反映的多數民意，還藉由憲法法庭翻盤三讀過的法案，或鼓吹行政院發動各種對在野黨的造謠攻擊。

民眾黨團提到，柯建銘甚至還想把黨鞭揮向監察院，要「彈劾」立法院長韓國瑜、立法院秘書長周萬來，毫無分權制衡的法治概念，獨裁式民主才是國會與台灣政治如此紛亂的主因。

民眾黨團強調，吳思瑤說民進黨沒有主導、介入操作任何一個罷免案，對於這樣的言論，黨團深感詫異，民選的民代竟然可以睜眼說瞎話而不臉紅，誠信堪慮。（編輯：林克倫、張若瑤）1140104

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