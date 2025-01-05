柯建銘喊發動雙罷 藍：不排除罷免綠委反制

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（中央社記者王承中台北5日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，國民黨絕對正面迎戰，直球對決，不會退縮；不排除在部分選區對民進黨立委提出罷免反制，如台北市的吳思瑤、吳沛憶、新北市的蘇巧慧、張宏陸等人，都有可能成為罷免對象。

柯建銘表示，目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除立法院正副院長改選外，41席國民黨區域立委也一定要罷免掉。黨團幹事長吳思瑤則說，罷免是人民權利，尊重人民自主自發，民進黨沒有主動主導任何一個罷免案。

王鴻薇今天透過媒體群組表示，柯建銘說出要罷免全數國民黨區域立委，吳思瑤馬上出來切割，而罷免團體也試圖跟柯建銘切割，但她認為這不過是民進黨的兩手策略，想要隱身在罷免團體背後的話術。

王鴻薇指出，從去年基隆市長謝國樑罷免案開始，民進黨就試圖假裝用民間團體做為罷免的主要發動者，因為如果罷免案沒有成功，民進黨及總統兼黨主席賴清德就可以切割，沒有人需要為此下台負責。

王鴻薇表示，目前在雙北、台中已經出現聯合的罷免行動，民進黨已經出動側翼，用中央廚房的方式，提供各式罷免文宣，而個別罷免團體的志工、側翼也互相流用。她認為罷免國民黨立委已經是現在進行式，國民黨不會掉以輕心。

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王鴻薇說，民進黨早在去年就在籌備大罷免潮，謝國樑罷免案就是試金石，現在很多青鳥團體已經成立多個罷免國民黨區域立委的團體，柯建銘不過是把話講白。

王鴻薇指出，面對民進黨來勢洶洶的大罷免潮，國民黨絕對正面迎戰，直球對決，不會退縮。國民黨不排除在部分選區對民進黨立委提出罷免反制，如台北市的吳思瑤、吳沛憶、新北市的蘇巧慧、張宏陸等人，都有可能成為罷免對象。（編輯：蘇志宗）1130105