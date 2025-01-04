柯建銘喊發動雙罷 國民黨：正面迎戰民進黨惡意操作

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）民進黨團總召柯建銘今天喊出不只要改選立法院長，還要罷免國民黨區域立委。國民黨回應，譴責民進黨已完全撕破和解的假面具，要讓台灣陷入無止盡的對抗與惡鬥之中；國民黨不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，柯建銘表示，現在綠委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，必須喚醒民意，不只要提改選立法院正副院長，還要雙罷，國民黨41個區域立委一定要罷免掉，這些人毫無論述能力、法案壓著就出去。

國民黨下午透過新聞稿表示，總統賴清德才剛宣示派任立法院長韓國瑜出席美國新任總統川普就職，甚至要在行前與代表團喝「大和解咖啡」。另一邊民進黨秘書長林右昌轉身就批評在野黨無所不用其極地「鬥」，民進黨立法院黨團也提案要改選立法院長。

國民黨指出，現在柯建銘竟然提出全面罷免區域立委的雙罷主張。大玩兩面手法，哪裡有和解誠意；「難道是賴總統的和解咖啡，太燙口了，燙傷了柯建銘玻璃心」。

國民黨表示，柯建銘的言行，已經宣示與多數民意對決，猶如出軌的失速列車，更是鋪陳賴總統走向南韓戒嚴的軌跡。

國民黨指出，過去這段時間民進黨暗中支援的罷免團體，在法定罷免運作起跑日開始前，串連運作，積極連署，民進黨操作痕跡明顯，民進黨立委吳思瑤卻仍佯稱民進黨不會介入。

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國民黨指出，柯建銘直接撕破民進黨偽善的面具，毫不掩飾地宣稱將介入罷免，寧可背負惡意操作罷免的惡名，也要窮盡各種低劣的方法，鞏固民進黨執政威權，與多數民意對幹，擺明了就是選輸了想重選，更是積極幫助賴總統鋪陳挺戒嚴的民主倒退路線，充滿了「只把民進黨的民主當成民主」的惡劣威權心態。

國民黨強調，面對民進黨的惡意操作，讓中華民國民主憲政陷入危機，國民黨不會退縮，一定會更加團結，凝聚多數民意，共同對抗民進黨的假民主、真戒嚴。（編輯：黃瑞弘、楊蘭軒）1140104