民進黨團質疑韓國瑜不適任 提變更議程要求改選立法院長

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（中央社記者王揚宇、林敬殷台北3日電）立法院會今天開會，民進黨立法院黨團質疑立法院長韓國瑜不適任立法院長一職，因此提案變更議程，希望依立法委員互選院長副院長辦法第8條規定，改選立法院長，並將本案列為本次會議討論事項第一案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時說，韓國瑜是違法又違憲的立法院長，不管會不會成功，這是一個很基本的立場與原則，而且這個時候不提出罷免韓國瑜的話，民進黨就可以關門。

民進黨團提案指出，鑑於2024年12月20日立法院第11屆第2會期第14次院會三讀通過修正公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法及憲法訴訟法，其中憲法訴訟法已於2024年12月24日咨請總統公布。

民進黨團表示，然而同日三讀通過公職人員選舉罷免法、財收支劃分法，韓國瑜卻依立法院內政、財政兩委員會國民黨籍召集委員之請，違反憲法第72條，即「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之，但總統得依照本憲法第57條之規定辦理」的規定，逕自暫緩將已經立法院會三讀通過的法律案咨請總統公布。

民進黨團指出，委員會個別召委竟可凌駕憲法、國會立法程序及國會議長，獨斷決定三讀通過的法律發布與否，毀憲亂政，莫此為甚，而韓國瑜公然配合國民黨主張，待立法院完成憲法訴訟法覆議案並經總統公布後，始將公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法咨請總統公布的政治操作，不僅違憲、嚴重破壞憲政體制，也違反立法院組織法第3條，立法院長應本公平中立原則行使職權的規定，實已不適任立法院長一職。

民進黨團指出，依立法委員互選院長副院長辦法第8條規定，院長、副院長經全體立法委員1/3以上人數提議，出席委員2/3以上人數通過，得予以改選的規定，提請改選本院院長。

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本提案將於稍晚的立法院會處理，而柯建銘在會前受訪提到，如果不提罷免韓國瑜的話，民進黨就可以關門，因為不希望有一個違法又違憲的立法院長，且憲法72條都有相關規定，為何韓國瑜只送憲法訴訟法，其他2部法跑去哪裡。

柯建銘質疑，到底國民黨是精神錯亂，還是發現有什麼怪招、面對什麼窘境，不敢送出選罷法、財劃法，今天的提案會列入公報（紀錄），相關議事人員包含立法院秘書長周萬來等，也要送監察院彈劾，會到法院提告，這都是要做的，否則放任周萬來等人搞鬼，立法院可以關門。（編輯：蘇龍麒）1140103